Следователи возбудили дело после гибели матери и четверых её детей при пожаре в Новосибирской области

Отец и двое сыновей смогли спастись Источник: СУ СКР по Новосибирской области











После пожара в Купинском районе, при котором погибли мать и четверо её детей, возбуждено уголовное дело. Об этом 17 ноября сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

— Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре пятерых человек в том числе четырех несовершеннолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — уточнили в ведомстве.

Возгорание в частном доме в селе Новоселье произошло в воскресенье утром. По данным следствия, в доме находились восемь человек. Погибшим детям было от шести до двенадцати лет. Отец и его сыновья сумели покинуть горящий дом, мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.