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Возбуждено дело после гибели матери и четверых детей

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Происшествия Следователи возбудили дело после гибели матери и четверых её детей при пожаре в Новосибирской области

Следователи возбудили дело после гибели матери и четверых её детей при пожаре в Новосибирской области

В доме в момент пожара находилось восемь человек

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1 комментарий

Отец и двое сыновей смогли спастись

После пожара в Купинском районе, при котором погибли мать и четверо её детей, возбуждено уголовное дело. Об этом 17 ноября сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

— Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре пятерых человек в том числе четырех несовершеннолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — уточнили в ведомстве.

Возгорание в частном доме в селе Новоселье произошло в воскресенье утром. По данным следствия, в доме находились восемь человек. Погибшим детям было от шести до двенадцати лет. Отец и его сыновья сумели покинуть горящий дом, мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Прокуратура Купинского района контролирует ход расследования дела, специалисты Следственного комитета и МЧС осматривают место происшествия.

Если вы очевидец или были знакомы с семьёй, сообщите нам — можно анонимно.

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Новосибирск Пожар МЧС Купинский район
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Комментарии
1
Гость
35 минут
Если это тот самый дом, то как они там умещались?
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