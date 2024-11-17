86-летний рыбак провалился под лёд в Первомайском районе — фото с места происшествия

Мужчине помогли очевидцы Источник: «Спасатели МАСС» / t.me











В Новосибирске спасли 86-летнего мужчину, который провалился под лед. Инцидент произошел утром в воскресенье, 17 ноября, сообщили в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

Рыбак ушёл под лед на озере на улице Лениногорской в Первомайском районе. Спасатели уточнили, что мужчину сумели спасти очевидцы, которые оказались неподалеку. На момент прибытия специалистов к месту происшествия рыбак находился в машине скорой помощи.

— Спасатели оградили подход к озеру сигнальной лентой, а также развернули пятерых рыбаков, которые хотели пройти на лед. С ними была проведена профилактическая беседа. Обращаем ваше внимание, что при подходе к озеру установлены аншлаги о запрете выхода и выезда на лед, — уточнили в МАСС.

Спасатели напомнили, что выход на неокрепший лед опасен, так как его структура ещё не стабилизировалась и риск провалиться велик.