«Сказал, что у вас братика уже нет». История чудесного спасения мальчика, который сутки провел в тайге

«Мне тепло, а ему холодно». История чудесного спасения мальчика, который сутки провел в тайге Источник: ГУ МВД России по Иркутской области











Шестилетний Марк пропал в тайге в июне 2024 года. Уехал в лес на велосипеде и не вернулся. В панике была вся Иркутская область. Мальчика искали сотни людей: полицейские, спасатели, родственники, волонтеры. Тому, как это происходило, посвятили выпуск программы «Вернувшиеся» на телеканале ТВ-3. IRCITY.RU делится подробностями таинственного исчезновения Марка.

Летним июньским днем шестилетний Марк вместе с младшими сестрами гостил у прабабушки в деревне Куватка. Малыши собрались на детскую площадку, мальчик взял с собой велосипед. Уходя из дома, спросил у прабабушки, есть ли у нее теплая одежда. Та удивилась вопросу, но не придала ему особого значения.

Спустя пару часов домой вернулись только девочки. Отсутствие Марка поначалу никого не удивило: в этой же деревне живет его двоюродная бабушка, которая ждала внука в гости. Да и в Куватке мальчик проводил каждое лето, всех знал и дружил со сверстниками. Мало ли, вдруг он гулял с другими ребятишками.

Но время шло, а ребенок всё не возвращался. Родственники созвонились и выяснили: к бабушке он тоже не приходил. Когда стало понятно, что могло произойти что-то страшное, бабушки позвонили маме Марка. Анна связалась с бывшим мужем и обратилась в полицию, те, в свою очередь, привлекли к поискам волонтеров.

Ситуация осложнялась из-за резкого изменения погоды: когда Марк ушел гулять, на улице было тепло и солнечно, но в течение дня резко похолодало с 25 до 15 градусов, начался сильный ливень.

Поиски Марка проходили в непогоду Источник: ГУ МВД России по Иркутской области











Мальчик пропал 11 июня, а уже к полуночи в деревне собралось более 200 волонтеров — и местные жители, и поисковики из ближайшего города Братска и его окрестностей. Первоначально рассматривались две версии: мальчик либо потерялся в окрестностях, потому что не знал всех путей и дорог, либо ушел в лес и заблудился. Потом уже стали предполагать, что его похитили, он утонул в местном водохранилище или стал жертвой несчастного случая в одной из заброшек.

— Нам поставили задачу прочесать лесные массивы, которые находятся рядом с деревней. Мы шли и прочесывали каждый метр, потому что была трава высокая, где-то 50 сантиметров. Ребенок маленький, 6 лет, мог упасть, всё, его не видно. Трава, еще дождик прибил траву. Осматривали канавы, которые там были, прошли лес, искали хотя бы велосипед, который был с Марком. Никаких следов, ничего, так как всю ночь лил ливень и все следы смылись, — вспоминали волонтеры Евгения Цинковская и Михаил Муравов.

Вместе с ними пропавшего Марка искали и его родители и дядя. Мама мальчика рассказывала, что в тот день было настолько холодно и промозгло, что она была в теплых штанах, кофте и куртке.

— Первая мысль, которая у меня тоже проскальзывала, это то, как же ему холодно, как ему страшно. Прямо плакала. Сестра говорила: «Аня, успокойся». А я: «Вот мне сейчас тепло, а ему холодно», — рассказывала мама мальчика.

В час ночи после беседы с родственниками появилась еще одна шокирующая версия. Сестра Марка рассказала прабабушке, что видела, как он уехал на велосипеде с местным подростком, 11-летним Никитой. Родственники Марка его не знают. По словам девочки, Никита вернулся один.

— Она говорит: «Баба, а Никита сказал, что у вас братика уже нет». Я говорю: «Как нет, не пойму». «Ну Никита так сказал, что его уже нету», — рассказала прабабушка.

Чуть позже выяснилось, что у Никиты был нож: его видели ребятишки, игравшие на детской площадке. Полиция нагрянула в дом, где живет мальчик, но ничего добиться не удалось. Подросток не мог рассказать ничего внятного. Было видно, что он пытается обмануть полицейских и родню Марка.

— Никита меня очень злил. Когда мы приехали, он сидел, молчал, и вот так вот руки перебирал. А я плакала, над ним стояла. Говорю: «Никит, скажи, пожалуйста, Никит, скажи, где нам его искать?» А он вот так на меня смотрел и ничего не говорил, — вспоминала мама пропавшего ребенка.

Марк познакомился с Никитой за несколько дней до того, как исчез. По словам волонтеров, многим это показалось странным: что общего может быть у 6-летнего мальчика и 11-летнего подростка? Появилась версия: между детьми могло что-то произойти, или же Никита стал свидетелем несчастного случая, о котором он почему-то боялся рассказать.

Всё это время, пока правоохранители, волонтеры и родственники пытались разговорить Никиту, поиски продолжались. Неравнодушные люди прочесывали местность, осматривали придорожную территорию, канавы, свалки. И вот в 4 утра 12 июня кто-то сообщил волонтерам по рации: поиски поставлены на стоп. Появилась новая версия — мальчик якобы утонул в водохранилище.

— Жители деревни распространили слух, что его убили, утопили, утонул вместе с великом. И всё — его нет. Один сказал, второй допридумал, и пошло-поехало. И мы как бы приостановили [поиски], сказали «стоп», позвонили сотруднику полиции. Он сказал: «Поиск продолжается, это всё сплетни деревенские», — вспоминала об этом моменте руководитель волонтерской организации Елена Толстихина.

Как только рассвело, поиски переместились в сторону Братского моря (водохранилища. — Прим. ред.). Поисковики проверяли дно с помощью «кошек» и подводных камер. Задействовали местных жителей с лодками, беспилотниками и другой техникой.

Местные жители участвовали в поисках Источник: ТВ-3 / Rutube











Тем временем в Куватку приехали психологи, которым предстояло разговорить Никиту. И им удалось это сделать. Подросток рассказал, что он с Марком поехал в лес, где предложил поиграть в прятки. Пока маленький мальчик считал до 50, Никита сел на велосипед и уехал, оставив товарища одного в лесу. Но, к сожалению, точного места он сказать не смог. Только уточнил: это было где-то возле залива.

— Сутки шестилетний ребенок [был один в лесу]. Тут взрослый не сможет выдержать в такой ситуации. Думали, живого не найдут. И так уже все думали, такая ситуация, что уже [надо найти] или живого, или мертвого, чтобы знать, — рассказывала глава Куватки Мария Трескина, участвовавшая в поисках.

— Сердце чувствовало, что он живой, что его найдут, — рассказывала прабабушка Марка, не сдерживая слез.

От Иркутска до Куватки — около 10 часов на машине. Времени для того, чтобы дождаться из областного центра технику и специалистов, не было, поэтому местные поехали на тракторах в лес сами.

Дядя Марка Юрий Рыбников тоже участвовал в поисках. Вместе с товарищем они уехали на 8 километров от деревни в сторону залива. Время от времени выходили в лес и выкрикивали имя мальчика.

— Глянул, что-то вроде как пень или не пень там. Посмотрел, да нет вроде. Ну дальше идем. Раз — вроде что-то пошевелилось. Постоял, посмотрел. Не могу понять. Раз — прошел еще. Смотрю, что-то шевелится, — вспоминал дядя.

То, что сначала показалось пеньком, и оказалось Марком, которого искали всей деревней. Мальчик насквозь продрог, был еле живой и буквально синий от холода.

Кадры оперативной съемки МВД Источник: Ирина Волк / T.me

— Он ко мне побежал, я — к нему, скорее его одел, согрел, — рассказывал Юрий Рыбников.

— Мне дядя крикнул: «Аня, нашли, живой!» И всё, помню, что я с трясущимися руками, слезы еще больше полились, уже только от счастья, — мама мальчика рассказывала об этом моменте с улыбкой, но в глазах еще стояли слезы. — Мы его целовали, обнимали… Когда чуть-чуть успокоился, сказал: «Мама, ты мне телефон-то дашь?»

По словам Марка, они с Никитой поехали кататься на велосипедах и в какой-то момент новый друг порезал ему шины.

— Он придумал меня оставить, чтобы я его в деревне не бесил. Я ехал-ехал, потерял путь. Поднялся на гору, спать захотелось, я прилег на велик. Я боялся зверей, — рассказывал Марк.

— Детская беспечность, безответственность, непонимание последствий. Он [Никита] просто-напросто устал с ним кататься. Захотелось вернуться быстрее в деревню. Поэтому он его оставил, надеясь на то, что самостоятельно доберется, доедет до деревни, — комментировал случившееся старший участковый Дмитрий Трипалюк.

История чудесного спасения мальчика, который сутки провел в тайге Источник: ТВ-3 / Rutube

Кстати, полицейские впоследствии поощрили маленького Марка, который не растерялся в непростой ситуации. Ему подарили смарт-часы с функцией отслеживания.