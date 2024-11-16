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Происшествия «Водитель вынес аптечку»: в Новосибирске пассажирка троллейбуса повредила ногу

«Водитель вынес аптечку»: в Новосибирске пассажирка троллейбуса повредила ногу

Инцидент произошел в субботу около 15:00

800
6 комментариев

Помощь пострадавшей оказали в троллейбусе

Пожилая женщина получила травму на остановке «Площадь Маркса» в Новосибирске. Очевидец прислал редакции НГС фотографию троллейбуса, где, по его словам, пострадавшая дожидалась приезда скорой помощи.

Житель Новосибирска Андрей в субботу 16 ноября стал свидетелем того, как в троллейбусе №7 оказывали помощь пенсионерке.

— Я только зашел, смотрю, бабушка сидит, кровь из раны на ноге льется на пол. Другая пожилая женщина, скорее всего, родственница, побежала к водителю, взяла жгут, а он вынес аптечку. Мужчина помог перевязать. И ей вызвали скорую помощь, — поделился увиденным новосибирец.

Когда подошел следующий троллейбус №7, всех пассажиров, кроме пострадавшей, попросили пересесть.

Редакция НГС обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию и мэрию Новосибирска.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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2 ноября в Новосибирске школьница получила травмы в автобусе и попала в больницу.

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Новосибирск Общественный транспорт Троллейбус Травма Очевидец
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Комментарии
6
Гость
33 минуты
А как травму то получила? Ё-мае, ну что за новость.
282788795
22 минуты
Как много умных мыслей в комментах
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