«Водитель вынес аптечку»: в Новосибирске пассажирка троллейбуса повредила ногу

Пожилая женщина получила травму на остановке «Площадь Маркса» в Новосибирске. Очевидец прислал редакции НГС фотографию троллейбуса, где, по его словам, пострадавшая дожидалась приезда скорой помощи.
Житель Новосибирска Андрей в субботу 16 ноября стал свидетелем того, как в троллейбусе №7 оказывали помощь пенсионерке.
— Я только зашел, смотрю, бабушка сидит, кровь из раны на ноге льется на пол. Другая пожилая женщина, скорее всего, родственница, побежала к водителю, взяла жгут, а он вынес аптечку. Мужчина помог перевязать. И ей вызвали скорую помощь, — поделился увиденным новосибирец.
Когда подошел следующий троллейбус №7, всех пассажиров, кроме пострадавшей, попросили пересесть.
Редакция НГС обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию и мэрию Новосибирска.
2 ноября в Новосибирске школьница получила травмы в автобусе и попала в больницу.