«Водитель вынес аптечку»: в Новосибирске пассажирка троллейбуса повредила ногу

Помощь пострадавшей оказали в троллейбусе Источник: Читатель НГС











Пожилая женщина получила травму на остановке «Площадь Маркса» в Новосибирске. Очевидец прислал редакции НГС фотографию троллейбуса, где, по его словам, пострадавшая дожидалась приезда скорой помощи.

Житель Новосибирска Андрей в субботу 16 ноября стал свидетелем того, как в троллейбусе №7 оказывали помощь пенсионерке.

— Я только зашел, смотрю, бабушка сидит, кровь из раны на ноге льется на пол. Другая пожилая женщина, скорее всего, родственница, побежала к водителю, взяла жгут, а он вынес аптечку. Мужчина помог перевязать. И ей вызвали скорую помощь, — поделился увиденным новосибирец.

Когда подошел следующий троллейбус №7, всех пассажиров, кроме пострадавшей, попросили пересесть.

Редакция НГС обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию и мэрию Новосибирска.