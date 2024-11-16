Один человек пропал после обрушения на шахте в Кузбассе

Ведутся поиски пропавшего человека Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Кемеровской области произошла авария на шахте «Таштагольская». Предварительной причиной обрушения грунта стало сейсмособытие, сообщает сайт NGS42.RU.

В результате пострадал один человек, еще один пропал без вести. Около 13:00 произошел второй горный удар, из-за которого спасатели были вынуждены приостановить поисковые работы примерно на один час. После этого их возобновили.

Правоохранители начали проверку после инцидента на производстве, сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

— В горном отводе шахты «Таштагольская» зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки, — пишет ведомство.

На месте работает заместитель прокурора города Таштагола Ольга Сотикова.

Правоохранители взяли на контроль расследование дела, возбужденного после обрушения.

NGS42 выяснил, что во время первого горного удара пострадал 44-летний машинист, его удалось вывести на поверхность, угрозы жизни нет, тем не менее, он находится в больнице. Поиски 25-летнего крепильщика, который пропал после обрушения, пока положительного результата не дали.