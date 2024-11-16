Один человек пропал после обрушения на шахте в Кузбассе

В Кемеровской области произошла авария на шахте «Таштагольская». Предварительной причиной обрушения грунта стало сейсмособытие, сообщает сайт NGS42.RU.
В результате пострадал один человек, еще один пропал без вести. Около 13:00 произошел второй горный удар, из-за которого спасатели были вынуждены приостановить поисковые работы примерно на один час. После этого их возобновили.
Правоохранители начали проверку после инцидента на производстве, сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
— В горном отводе шахты «Таштагольская» зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки, — пишет ведомство.
На месте работает заместитель прокурора города Таштагола Ольга Сотикова.
Правоохранители взяли на контроль расследование дела, возбужденного после обрушения.
NGS42 выяснил, что во время первого горного удара пострадал 44-летний машинист, его удалось вывести на поверхность, угрозы жизни нет, тем не менее, он находится в больнице. Поиски 25-летнего крепильщика, который пропал после обрушения, пока положительного результата не дали.
Рудник входит в АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Новокузнецкий ЗСМК — крупнейшее в Сибири, одно из ведущих в России металлургических предприятий. Продукция комбината (арматура, прокат, рельсы и др.) широко используется в РФ и за рубежом при строительстве зданий, железных дорог, трамвайных путей. По итогам 2021 года, по данным «Контур.Фокуса», выручка АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» составила 365,3 млрд рублей, чистая прибыль — 42,8 млрд рублей.