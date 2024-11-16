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Происшествия эксклюзив Житель Кемерова умер за рулем минивэна — автомобиль слетел в кювет и перевернулся

Житель Кемерова умер за рулем минивэна — автомобиль слетел в кювет и перевернулся

Медики не смогли помочь горожанину

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5 комментариев

Точные причины смерти установят врачи

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Терешковой в Заводском районе Кемерова, где перевернулся микроавтобус Ford. В пресс-службе Госавтоинспекции региона NGS42.RU в пятницу, 15 ноября, рассказали подробности аварии.

По предварительным данным, ДТП произошло в пятницу утром около строения 41/7 по улице Терешковой. Машина съехала с дороги и опрокинулась, при этом водитель умер.

— Водитель автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.

Причина гибели 45-летнего мужчины будет установлена после всех медицинских экспертиз и выяснения обстоятельств дорожного происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа.

Источник в медицинских кругах сообщил NGS42.RU, что по внешним признакам смерть мужчины произошла до момента опрокидывания автомобиля, предварительно, причиной тому стали проблемы с сердцем.

Ранее на трассе под Новосибирском перевернулся фургон с заключенными. ДТП произошло возле Плотниково.

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Водитель Умер Кемерово ДТП
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Комментарии
6
Гость
40 минут
Щас пациентов местечковых бомбить начнет по поводу "Кемерова". Начинаем перекличку - кто первый? Держу пари - минимум десяток самых упоротых тут отметится.
Гость
56 минут
Сибиряк хоть был?
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