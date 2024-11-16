Житель Кемерова умер за рулем минивэна — автомобиль слетел в кювет и перевернулся

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Терешковой в Заводском районе Кемерова, где перевернулся микроавтобус Ford. В пресс-службе Госавтоинспекции региона NGS42.RU в пятницу, 15 ноября, рассказали подробности аварии.
По предварительным данным, ДТП произошло в пятницу утром около строения 41/7 по улице Терешковой. Машина съехала с дороги и опрокинулась, при этом водитель умер.
— Водитель автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.
Причина гибели 45-летнего мужчины будет установлена после всех медицинских экспертиз и выяснения обстоятельств дорожного происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа.
Источник в медицинских кругах сообщил NGS42.RU, что по внешним признакам смерть мужчины произошла до момента опрокидывания автомобиля, предварительно, причиной тому стали проблемы с сердцем.
Ранее на трассе под Новосибирском перевернулся фургон с заключенными. ДТП произошло возле Плотниково.