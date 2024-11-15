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Происшествия Парламент окружен, протестующие кидают дымовые шашки обратно в силовиков: все, что известно о протестах в Абхазии — кадры

Парламент окружен, протестующие кидают дымовые шашки обратно в силовиков: все, что известно о протестах в Абхазии — кадры

Оппозиция заявлет, что не выступает против отношений с Россией

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1 комментарий

На улицу вышли толпы недовольных жителей

В Абхазии опять беспорядки, толпа собралась возле здания парламента по призыву оппозиции. Сегодня там должны были рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, но заседание отменили. В итоге начались стычки с силовиками. Люди прорвались к администрации президента с фаерами и забрасывают оцепление яйцами. Протестующие требуют исключить соглашение из повестки

С чего все началось

Волнения в стране начались еще несколько дней назад. Скандал разгорелся из-за нового закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия», регулирующего отношения с российским бизнесом. Парламент республики принял его в окончательном чтении. Документ влияет на реализацию соглашения об инвестдеятельности российских компаний в Абхазии. Оно было подписано 30 октября в Москве и ожидало ратификации абхазскими депутатами 15 ноября.

Многофункциональные комплексы — это здания, включающих нежилые помещения разного назначения, например, офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Закон запрещает перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания и наоборот.

Часть оппозиционеров заявляет, что принятие соглашения приведет к разорению местного бизнеса. Другие вовсе утверждают, что проект даст новые гарантии российским инвесторам и приведет к увеличению доли русского населения.

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Несколько человек задержали. В итоге люди вышли на улицы и штурмовали здание госбезопасности, а также перекрывали мосты.

Что происходит на улицах

На этот раз митингующие пошли на более кардинальные действия. Сначала они закидывали территорию яйцами.

Люди забросали парламент яйцами

Затем протестующие выломали ограждение и прошли на территорию парламента. Их не остановили даже дымовые шашки. Люди просто кидали их обратно в силовиков.

Противостоять митингующим, пуская дым, не удалось

Также, по данным местных telegram-каналов, против толпы применили слезоточивый газ. Как утверждает telegram-канал республика, власти никогда не шли на такие шаги в отношении своего народа.

Протестующие ломают забор

Другая часть толпы направилась к зданию администрации президента. Участники акции протеста протаранили ворота с помощью грузового автомобиля. Затем они полностью окружили комплекса правительственных зданий. Пока людям не удалось проникнуть внутрь, но судя по кадрам с места событий, они пытаются выломать решетки на окнах.

К людям вышли министр внутренних дел Киут Роберт и руководитель Службы государственной безопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия.

Люди скандируют: «Отставка».

Оппозиция выпустила обращение, где объяснила, что не выступает против России, а за интересы граждан и против политики президента Аслана Бжания, который, по их мнению, «пытался узурпировать ради личной выгоды» природные ресурсы и богатства Абхазии.

ПО ТЕМЕ
Протест Абхазия Слезоточивый газ Дымовые шашки Парламент Опозиция
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Комментарии
4
Гость
5 минут
Абхазы кроме протестов что ещё умеют делать? Медиков своих нет. Торговать и бастовать максимум.
Гость
2 минуты
Давно пора эту клоаку от всяких экстремистов почистить, и сделать нормальный курорт, полностью подконтрольный властям и силовикам России. А то миллиарды они получать хотят за просто так.
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