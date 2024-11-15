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Происшествия Пожар на улице Мира: подросток надышался угарным газом, женщина в больнице

Пожар на улице Мира: подросток надышался угарным газом, женщина в больнице

Также газом отравился еще один мужчина

1 929
13 комментариев

Сегодня утром загорелась квартира на втором этаже дома

Стали известны подробности пожара в Кировском районе Новосибирска, где на улице Мира загорелась квартира на втором этаже трёхэтажного дома. Как сообщили в областном МЧС, одну женщину госпитализировали в больницу.

— По оперативным данным, из пяти спасенных граждан двое взрослых (мужчина, женщина) и 13-летний мальчик получили отравление угарным газом. Женщину госпитализировали, — говорится в сообщении Telegram-канала МЧС.

Вот так выглядит квартира после пожара

Пожар произошёл сегодня утром. Спасатели эвакуировали из дома трех взрослых и ребенка из соседних квартир. Еще одного жильца при помощи спасательных устройств вывели на улицу через подъезд. 20 человек эвакуировались самостоятельно. В результате возгорания повредилась горящая квартира и пол вышерасположенной квартиры.

Все работы сотрудники МЧС завершили примерно за два часа. Причину пожара установят дознаватели ведомства.

Ранее НГС писал, что ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области.

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Новосибирск Пожар Возгорание МЧС Угарный газ
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Комментарии
13
Гость
37 минут
....Пожара на улице Мира.... Сафронов видимо совсем безграмотный.
Гость
39 минут
Пожара что?
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