Пожар на улице Мира: подросток надышался угарным газом, женщина в больнице

Сегодня утром загорелась квартира на втором этаже дома Источник: ГУ МЧС России по Новосибирской области











Стали известны подробности пожара в Кировском районе Новосибирска, где на улице Мира загорелась квартира на втором этаже трёхэтажного дома. Как сообщили в областном МЧС, одну женщину госпитализировали в больницу.

— По оперативным данным, из пяти спасенных граждан двое взрослых (мужчина, женщина) и 13-летний мальчик получили отравление угарным газом. Женщину госпитализировали, — говорится в сообщении Telegram-канала МЧС.

Вот так выглядит квартира после пожара Источник: ГУ МЧС России по Новосибирской области











Пожар произошёл сегодня утром. Спасатели эвакуировали из дома трех взрослых и ребенка из соседних квартир. Еще одного жильца при помощи спасательных устройств вывели на улицу через подъезд. 20 человек эвакуировались самостоятельно. В результате возгорания повредилась горящая квартира и пол вышерасположенной квартиры.

Все работы сотрудники МЧС завершили примерно за два часа. Причину пожара установят дознаватели ведомства.