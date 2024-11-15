В Новосибирске загорелась квартира в доме на Расточке — видео пожара

В Первомайском районе Новосибирска утром 15 ноября загорелась квартира в микрорайоне Расточка. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Загорелась квартира на втором этаже трёхэтажного дома по адресу Мира, — говорится в сообщении канала.
На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что в течение пяти минут пожарные прибыли на место вызова.
— Из-за горящей квартиры на втором этаже в подъезде сильное задымление и высокая температура. По трехколенной лестнице эвакуировали трех взрослых и ребенка из соседних квартир. Еще одного жильца при помощи спасательных устройств вывели на улицу через подъезд, — сообщили в ведомстве.
Самостоятельно из дома эвакуировались 20 человек.
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