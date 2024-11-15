НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

пасмурно, снег

ощущается как -13

0 м/c,

штиль.

 753мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50

СРОЧНО

В Новосибирске за год на 76% подорожала картошка

Кто строит новую Россию
Как посёлок пережил побег солдат
Врачи для 30-летних
Всё об обвиняемой в убийстве
Зажечь на корпоративе — советы
Ночлежка в соцжилье
Лучший по пицце в стране
Новости в Telegram
Происшествия В Новосибирске загорелась квартира в доме на Расточке — видео пожара

В Новосибирске загорелась квартира в доме на Расточке — видео пожара

Жильцов эвакуировали

270
5 комментариев

На месте работают сотрудники МЧС

В Первомайском районе Новосибирска утром 15 ноября загорелась квартира в микрорайоне Расточка. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Загорелась квартира на втором этаже трёхэтажного дома по адресу Мира, — говорится в сообщении канала.

На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что в течение пяти минут пожарные прибыли на место вызова.

— Из-за горящей квартиры на втором этаже в подъезде сильное задымление и высокая температура. По трехколенной лестнице эвакуировали трех взрослых и ребенка из соседних квартир. Еще одного жильца при помощи спасательных устройств вывели на улицу через подъезд, — сообщили в ведомстве.

Самостоятельно из дома эвакуировались 20 человек.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске в сгоревшей бане нашли тело мужчины.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пожар Возгорание МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
кулькулятр
4 минуты
Расточка находится в Кировском районе.
Гость
6 минут
а ни чего что район Кировский...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,35

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Маришка,48

Алексей Никитин,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление