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Происшествия В Новосибирске водитель Mercedes на скорости врезался в забор жилого дома — фото с места ДТП

В Новосибирске водитель Mercedes на скорости врезался в забор жилого дома — фото с места ДТП

Авария произошла на улице Речной

2 310
2 комментария

Судя по всему, водитель «немца» не справился с управлением

В Первомайском районе Новосибирска водитель Mercedes влетел в забор. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Водитель седана Mercedes-Benz E 230 вечером влетел в Первомайском районе в забор частного дома, — говорится в сообщении.

О состоянии водителя информации пока нет. НГС запросил комментарий у городской Госавтоинспекции. В случае появления подробностей материал будет дополнен.

Автомобиль 1995 года выпуска, по данным НГС, принадлежит 22-летнему мужчине.

Ранее НГС писал о том, что жуткое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе под Новосибирском.

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Новосибирск ДТП Авария Первомайский район
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Комментарии
2
Гость
21 минута
его состояние вообще ни кому не интересно.
Гость
12 минут
Да видать водитель всетаки справился..так бы в столб прилетел)
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