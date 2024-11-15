В Новосибирске водитель Mercedes на скорости врезался в забор жилого дома — фото с места ДТП

В Первомайском районе Новосибирска водитель Mercedes влетел в забор. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Водитель седана Mercedes-Benz E 230 вечером влетел в Первомайском районе в забор частного дома, — говорится в сообщении.
О состоянии водителя информации пока нет. НГС запросил комментарий у городской Госавтоинспекции. В случае появления подробностей материал будет дополнен.
Автомобиль 1995 года выпуска, по данным НГС, принадлежит 22-летнему мужчине.
Ранее НГС писал о том, что жуткое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе под Новосибирском.