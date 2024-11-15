НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-12°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -17

2 м/c,

вос.

 754мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50

СРОЧНО

Синоптики рассказали, когда придут морозы до -24

Кто строит новую Россию
Как посёлок пережил побег солдат
Врачи для 30-летних
Всё об обвиняемой в убийстве
Зажечь на корпоративе — советы
Ночлежка в соцжилье
Лучший по пицце в стране
Новости в Telegram
Происшествия В Омске подросток упал в яму с кипятком

В Омске подросток упал в яму с кипятком

17-летнего парня забрали в больницу

205
1 комментарий

На место ЧП приехали экстренные службы

В Омске 17-летний подросток упал в яму с кипятком. Инцидент произошел на улице 10 лет Октября в районе остановки «25-я Линия». Как сообщили в региональном СК, из-за аварии на трубопроводе произошел обвал грунта и образовалась яма с горячей водой. В нее упал юноша и получил ожог ноги, сейчас он находится в больнице. Следователи начали проверку по факту ЧП с подростком.

Из образовавшейся ямы валит пар

Так же проверку по факту соблюдения органами местными властями и коммунальщиками требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства начала региональная прокуратура.

Прокуратура намерена обратиться в суд с иском о компенсации подростку причиненного вреда. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее энергетиков обвинили в гибели новосибирских рабочих, которые провалились в яму с кипятком. Тепловая компания посчитала, что результаты проверки неверны и подала в суд.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Следователи Яма Кипяток
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
United States
7 минут
На его месте должен был быть тюлпень
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,35

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Маришка,48

Алексей Никитин,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление