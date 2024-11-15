В Омске подросток упал в яму с кипятком

В Омске 17-летний подросток упал в яму с кипятком. Инцидент произошел на улице 10 лет Октября в районе остановки «25-я Линия». Как сообщили в региональном СК, из-за аварии на трубопроводе произошел обвал грунта и образовалась яма с горячей водой. В нее упал юноша и получил ожог ноги, сейчас он находится в больнице. Следователи начали проверку по факту ЧП с подростком.