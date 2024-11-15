В Омске подросток упал в яму с кипятком

В Омске 17-летний подросток упал в яму с кипятком. Инцидент произошел на улице 10 лет Октября в районе остановки «25-я Линия». Как сообщили в региональном СК, из-за аварии на трубопроводе произошел обвал грунта и образовалась яма с горячей водой. В нее упал юноша и получил ожог ноги, сейчас он находится в больнице. Следователи начали проверку по факту ЧП с подростком.
Так же проверку по факту соблюдения органами местными властями и коммунальщиками требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства начала региональная прокуратура.
Прокуратура намерена обратиться в суд с иском о компенсации подростку причиненного вреда. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее энергетиков обвинили в гибели новосибирских рабочих, которые провалились в яму с кипятком. Тепловая компания посчитала, что результаты проверки неверны и подала в суд.