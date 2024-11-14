Из-за аварии жители Октябрьского района Новосибирска остались без тепла — в списке отключения 11 улиц

Теплоснабжение вернут к 05:30 15 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Октябрьском районе Новосибирска без отопления и горячей воды остались 41 жилой дом. Такие данные сообщили редакции НГС в пресс-службе СГК. На муниципальном портале Новосибирска сообщается, что под аварийное отключение теплоснабжения попали 63 здания жилого фонда.

Отключение произошло в 13:30 14 ноября Источник: Муниципальный портал Новосибирска











Без тепла остались жители улиц Грибоедова, Декабристов, Добролюбова, Дунайской, Зыряновской, Кирова, Нижегородской, Никитина, Тополевой, Якушева и 3 Интернационала. Также отопления и горячей воды нет в двух детсадах и детской школе искусств № 7.

Причиной отключения стал прорыв Источник: Карта отключений систем жизнеобеспечения / portal.novo-sibirsk.ru/default.aspx











По данным муниципального портала города, аварийное отключение произошло в 13:30 сегодня, 14 ноября. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что причиной стал прорыв на улице Декабристов, 217.

В СГК редакции НГС уточнили, что неотложный ремонт планируют закончить до 05:30 15 ноября.