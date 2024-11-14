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Происшествия Отопительный сезон 2024/2025 Из-за аварии жители Октябрьского района Новосибирска остались без тепла — в списке отключения 11 улиц

Из-за аварии жители Октябрьского района Новосибирска остались без тепла — в списке отключения 11 улиц

Отопления и горячей воды нет в 63 зданиях

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34 комментария

Теплоснабжение вернут к 05:30 15 ноября

В Октябрьском районе Новосибирска без отопления и горячей воды остались 41 жилой дом. Такие данные сообщили редакции НГС в пресс-службе СГК. На муниципальном портале Новосибирска сообщается, что под аварийное отключение теплоснабжения попали 63 здания жилого фонда.

Отключение произошло в 13:30 14 ноября

Без тепла остались жители улиц Грибоедова, Декабристов, Добролюбова, Дунайской, Зыряновской, Кирова, Нижегородской, Никитина, Тополевой, Якушева и 3 Интернационала. Также отопления и горячей воды нет в двух детсадах и детской школе искусств № 7.

Причиной отключения стал прорыв

По данным муниципального портала города, аварийное отключение произошло в 13:30 сегодня, 14 ноября. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что причиной стал прорыв на улице Декабристов, 217.

В СГК редакции НГС уточнили, что неотложный ремонт планируют закончить до 05:30 15 ноября.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 ноября в северо-западных районах Новосибирской области ожидается похолодание до -24 градусов. В Новосибирске температура может опуститься до -13… -15 градусов, местами до -16… -18 градусов.

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Отопление Отключение отопления Авария СГК Новосибирск
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Комментарии
37
265889986
38 минут
А рекламу всё раньше гоняли что с этим проблема только у них ,у нас всё ровно и без аналогов.Как так ,есть ответы?
265889986
16 минут
Вот одно интересно ,90% шумят любимс ,доверямс ,горы свернёмс а на деле ,где эта супер поддержка и работа?
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