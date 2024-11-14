Из-за аварии жители Октябрьского района Новосибирска остались без тепла — в списке отключения 11 улиц

В Октябрьском районе Новосибирска без отопления и горячей воды остались 41 жилой дом. Такие данные сообщили редакции НГС в пресс-службе СГК. На муниципальном портале Новосибирска сообщается, что под аварийное отключение теплоснабжения попали 63 здания жилого фонда.
Без тепла остались жители улиц Грибоедова, Декабристов, Добролюбова, Дунайской, Зыряновской, Кирова, Нижегородской, Никитина, Тополевой, Якушева и 3 Интернационала. Также отопления и горячей воды нет в двух детсадах и детской школе искусств № 7.
По данным муниципального портала города, аварийное отключение произошло в 13:30 сегодня, 14 ноября. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что причиной стал прорыв на улице Декабристов, 217.
В СГК редакции НГС уточнили, что неотложный ремонт планируют закончить до 05:30 15 ноября.
Ранее стало известно, что в ночь на 15 ноября в северо-западных районах Новосибирской области ожидается похолодание до -24 градусов. В Новосибирске температура может опуститься до -13… -15 градусов, местами до -16… -18 градусов.