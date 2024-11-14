«Пострадали четверо»: в Новосибирске на Дачном шоссе столкнулись Toyota и Mazda — видео

В аварии пострадали люди Источник: t.me/teleact54











В Новосибирске на Дачном шоссе днем 14 ноября произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска, видео опубликовали в телеграм-канале АСТ54-black.

— Люди получили травмы в лобовом столкновении седанов Toyota Corona и Mazda 3 на Дачном шоссе, — указано в сообщении телеграм-канала.

Судя по видео, машины получили серьезные повреждения Источник: t.me/teleact54

Сообщается, что столкновение было лобовым, а одного из водителей зажало в салоне. Его пришлось доставать спасателям. Очевидец утверждает, что у водителя Toyota — ушиб грудной клетки и рваная рана колена, у одного пассажира — перелом бедра. У водителя Mazda предположительно перелом грудины и ноги. Также известно, что всех пострадавших госпитализировали.

На видеозаписи видно, как два автомобиля стоят на обочине друг против друга, кузова серьезно помяты. Вокруг толпятся люди.

Корреспондент НГС выясняет подробности происшествия. В ГАИ Новосибирска прокомментировали аварию.

— По предварительной информации, в 14 часов мужчина 1999 года рождения за рулем Toyota Corolla ехал по Дачному шоссе. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречными автомобилем Mazda 3, которым управлял мужчина 1982 года рождения, — сообщили в ГАИ Новосибирска.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадали водитель Toyota, пассажир Toyota, мужчина 1996 года рождения, водитель Mazda 3 и пассажир Mazda 3, мужчина 1990 года рождения. Их увезли в больницу, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.