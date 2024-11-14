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Происшествия На Ватутина перевернулась Subaru — видео, как ее ставили на колеса с помощью троса

На Ватутина перевернулась Subaru — видео, как ее ставили на колеса с помощью троса

Автомобиль оказался на крыше утром в четверг

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12 комментариев

Инцидент произошел на Ватутина

В Новосибирске сегодня, 14 ноября, утром перевернулся автомобиль. Это произошло на улице Ватутина. Видео появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как Subaru Levorg оказался на крыше — неизвестно. Но перевернуть его помогали очевидцы.

Машина сильно пострадала

Машину зацепили за крышу и потянули с помощью другого автомобиля. Один человек помогал толкать.

—  Зато дворники работают, фары горят, — прокомментировал автор видео.

Автомобиль после этого оказался весь помятым.

На Димитровском мосту в Новосибирске появились ямы после недавнего ремонта. Семь машин уже прокололи колеса.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Новосибирск Автомобиль Ватутина Инцидент
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Комментарии
12
иккенхисацу
29 минут
Это же "Субару" ,головного мозга.
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
29 минут
ждем через пару недель на дроме, не битым и не крашеным)))
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