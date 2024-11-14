На Ватутина перевернулась Subaru — видео, как ее ставили на колеса с помощью троса

В Новосибирске сегодня, 14 ноября, утром перевернулся автомобиль. Это произошло на улице Ватутина. Видео появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как Subaru Levorg оказался на крыше — неизвестно. Но перевернуть его помогали очевидцы.
Машину зацепили за крышу и потянули с помощью другого автомобиля. Один человек помогал толкать.
— Зато дворники работают, фары горят, — прокомментировал автор видео.
Автомобиль после этого оказался весь помятым.
На Димитровском мосту в Новосибирске появились ямы после недавнего ремонта. Семь машин уже прокололи колеса.