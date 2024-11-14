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Происшествия В Крыму обрушился автомобильный мост, пострадали люди. Видео

В Крыму обрушился автомобильный мост, пострадали люди. Видео

На месте работают все спецслужбы

642
4 комментария

Спасатели делятся кадрами с места ЧП

В Крыму обрушился мост над железнодорожными путями. ЧП произошло между селами Изумрудное и Маслово.

Как сообщили в МЧС, в момент обрушения на мосту находились легковушка и грузовик. Спасатели вызволили из-под обломков двоих пострадавших.

— Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники, — отметили в ведомстве.

В крымском Минздраве уточнили, что один из пострадавших отказался от госпитализации. Второй находится в тяжелом состоянии.

Причины произошедшего устанавливаются.

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Крым Обрушился мост Спасатели МЧС
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Комментарии
4
bollo
37 минут
ну это не тот
bollo
34 минуты
че, за 10 лет не удосужились старый советский мост проверить и отремонтировать? Причину обрушения можно понять по припаркованной внизу фуре
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