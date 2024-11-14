В Крыму обрушился автомобильный мост, пострадали люди. Видео

В Крыму обрушился мост над железнодорожными путями. ЧП произошло между селами Изумрудное и Маслово.
Как сообщили в МЧС, в момент обрушения на мосту находились легковушка и грузовик. Спасатели вызволили из-под обломков двоих пострадавших.
— Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники, — отметили в ведомстве.
В крымском Минздраве уточнили, что один из пострадавших отказался от госпитализации. Второй находится в тяжелом состоянии.
Причины произошедшего устанавливаются.