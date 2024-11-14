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Происшествия эксклюзив «Он шел убивать нас с отцом»: антиквар из Кемерова раскрыл подробности ограбления

«Он шел убивать нас с отцом»: антиквар из Кемерова раскрыл подробности ограбления

Большая часть предметов старины пропала

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1 комментарий

Самые дорогие предметы следствие вернуть мужчине не смогло

Владелец антикварного магазина, отца которого убили в Кемерове ради предметов старины, опроверг заявление следкома о возврате похищенного у него имущества. Также он рассказал NGS42 подробности налета на его семейное дело.

Роман Аскурава после сообщения кузбасского следкома об убийстве антиквара, краже и последующего возвращения его имущества заявил, что похищенные предметы старины получил от следователей далеко не все.

Грабитель, который был знакомым его отца, ставшего жертвой налета, раньше сам приносил некоторые предметы и близко общался с погибшим.

— Он ранее был судим, при этом ходил в церковь по выходным, так как якобы является верующим. А следователю он заявил, что шел убивать нас обоих — то есть меня с отцом, — рассказал Роман.

По словам мужчины, убийца похитил не только предметы, которые были на витринах, но и хранившиеся в подсобных помещениях, для чего ему пришлось взламывать кабинеты. При этом некоторые из товаров принадлежали не ему, а кемеровчанам, отдавшим свои вещи под реализацию. Среди прочего до сих пор не возвращена фарфоровая статуэтка стоимостью около 20 тысяч рублей. Также пропали иконы, монеты, часы. Мужчина считает, что следком своим заявлением о возврате предметов может обмануть клиентов магазина, которые утратили свое имущество после ограбления.

— Они прочитают, что всё вернули, спросят с меня, мол, где наши вещи, а мне им ответить на это нечего, потому что изъяли и вернули не всё, что было украдено, — говорит потерпевший.

Следователи, по словам Аскуравы, знают, куда всё украденное было возвращено — в ломбард на проспекте Ленина в Заводском районе Кемерова, но изъяли только несколько альбомов с марками, которые не представляют особой ценности, и дешевую икону плохого качества. Последняя, по словам мужчины, вообще не принадлежала его семье, о чем он заявлял правоохранителям.

Антиквар также добавил, что на вопрос к следователю, почему не пытаются вернуть остальные предметы, ему якобы посоветовали забыть о них. В общей сложности стоимость возвращенных предметов не более 20 тысяч рублей, хотя украдено было более чем на 600 тысяч рублей.

В беседе с NGS42 мужчина добавил, что обвиняемый в преступлении «разыгрывал спектакль» в суде, возмущаясь избранной мере пресечения, требовал сменить следователя и зачем-то пытался покрыть голову платком.

Аскурава также рассказал, что его отец занимался сборкой антиквариата многие годы, больше всего он увлекался коллекционированием различных марок. Всего у него было около 90 различных марок, в том числе редких. Магазин на улице Красноармейской в городе Кемерово был открыт в 2000 году и был для 69-летнего мужчины основным источником доходов.

Сам Роман постепенно также пришел к этому делу и в 2014 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. В числе похищенных предметов также были его старинные вещи: монеты царской эпохи и зарубежных стран, некоторые иконы.

Ранее в Новосибирске женщина убила свекровь и ранила 11-летнего сына в квартире на Народной. Ребёнок сам вызвал машину скорой помощи.

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Владелец антикварного магазина, отца которого убили в Кемерове ради предметов старины, опроверг заявление следкома о возврате похищенного у него имущества. Также он рассказал NGS42 подробности налета на его семейное дело.

ПО ТЕМЕ
Антиквар Убийство Кемерово Ограбление Следком
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Скупают за гроши у людей. Вообще не жалко что убили.
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