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Происшествия Произошла авария: сотни домов остались без света в Ленинском районе Новосибирска — карта отключений

Произошла авария: сотни домов остались без света в Ленинском районе Новосибирска — карта отключений

Электричество отключили в 254 домах

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34 комментария

Света нет с 19:30

Вечером 13 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение энергоснабжения. Без света остались 254 дома. Информация об этом появилась на муниципальном портале города.

Причина — аварийные отключения трансформаторных подстанций

По данным сервиса, отключение произошло в 19:30. В его контур попали как многоквартирные, так и частные дома на улицах Немировича-Данченко, Вертковской, Степной, Троллейной, Костычева, 1-й Тихвинский переулок, 1-й Троллейный переулок и т. д.

Свет обещаю вернуть к 23:00

Причиной произошедшего указано аварийное отключение трансформаторных подстанций. По данным муниципального портала, электричество в дома должны вернуть в 23:00 13 ноября. Редакция НГС направила запрос в АО «РЭС».

Ранее дом в Дзержинском районе из-за аварии остался в морозы без света и тепла.

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Отключение света Авария АО РЭС Новосибирск
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Комментарии
34
За державу обидно!
1 час
Клемешова с его дружбаном Грибом к ответу и с должности долой!
mirror
1 час
Предлагаю дружно не платить за коммуналку, денег нет, пусть коммерсанты держатся.
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