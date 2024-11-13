Произошла авария: сотни домов остались без света в Ленинском районе Новосибирска — карта отключений

Вечером 13 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение энергоснабжения. Без света остались 254 дома. Информация об этом появилась на муниципальном портале города.
По данным сервиса, отключение произошло в 19:30. В его контур попали как многоквартирные, так и частные дома на улицах Немировича-Данченко, Вертковской, Степной, Троллейной, Костычева, 1-й Тихвинский переулок, 1-й Троллейный переулок и т. д.
Причиной произошедшего указано аварийное отключение трансформаторных подстанций. По данным муниципального портала, электричество в дома должны вернуть в 23:00 13 ноября. Редакция НГС направила запрос в АО «РЭС».
Ранее дом в Дзержинском районе из-за аварии остался в морозы без света и тепла.