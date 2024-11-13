Марш «пятисотых»: как поселок Коченево пережил сутки после побега 10 солдат — от страха до сочувствия

Часть военнослужащих скрывается уже сутки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Вечером 12 ноября из воинской части в рабочем поселке Коченево сбежали 10 военнослужащих. На поимку бойцов вышли военные, сотрудники Росгвардии и полицейские. Большую часть беглецов задержали в тот же вечер, но несколько человек до сих прячутся. Журналисты НГС побывали в поселке, где жители пугают друг друга количеством и предполагаемым арсеналом дезертиров, и сумели связаться с матерью одного из контрактников — она уверена, что у ее сына были веские причины бежать.

«Кто сбежал, куда сбежал»

На въезде в Коченево блестит разбитыми окнами стационарный пункт милиции. Его закрыли давно — одновременно со всеми остальными подобными пунктами и, возможно, зря. Дежурь здесь вечером 12 ноября патруль ГАИ, всё было бы иначе, а сельчане могли бы спать спокойно.

Тогда из расположения воинской части на окраине рабочего поселка сбежали десять мужчин. Все — военнослужащие по контракту, уже успевшие принять участие в боевых действиях на территории Украины, многие — еще недавно проходившие лечение после ранений, и все — из категории так называемых «пятисотых»: дезертиров, раньше уже самовольно оставлявших свои места дислокации. Такую категорию военных так и называют СОЧ — самовольно оставившие часть.

Официально с самого начала о побеге никто не сообщал: поздно вечером часть коченевцев пыталась выяснить у друзей и соседей, почему в рабочем поселке и на выезде из него так много полицейских машин. Другая часть стремительно раскидывала по чатам голосовые сообщения, по которым десять (двенадцать, двадцать, тридцать) дезертиров сбежали из военной части. Слухи множились, предполагаемый арсенал беглецов, кажется, увеличивался с каждой новой пересылкой, как и физическая мощь военных. Уже к ночи не выдержал якобы даже начальник местной полиции, попытавшийся хоть как-то успокоить поселок: по чатам начало расходиться его голосовое сообщение, где полицейский просил жителей успокоиться и говорил, что сбежавшие не были вооружены и вообще, уже большей частью задержаны. Сообщение, разумеется, тоже не было официальным.

К утру 13 ноября большинство жителей поселка уже расслабились: стало точно известно, что оружие дезертиры с собой не взяли Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Лишь днем 13 ноября глава Коченевского района Евгений Антипов опубликовал на своей официальной странице обращение к жителям:

— Распространяется информация о происшествии на территории военной части в р. п. Коченево. Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации. По данным ОМВД по Коченевскому району, с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ) В течение 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченево. Преступления на территории района не совершались. 4 человека задержаны за пределами Коченевского района, — написал он.

Но кажется, слухи было уже не унять.

— Кто что болтает: якобы какой-то ночной киоск уже ограбили, а у нас всего их три. Нас не грабили, там не грабили и там не грабили. Кого ограбили — непонятно. Не хватает информации, всё растет как снежный ком. Меня зять вечером предупреждал, чтобы двери закрывала раньше на всякий случай, — говорит продавщица из круглосуточного ларька Наталья Викторовна. — Когда есть достоверная информация, людям нечего бояться, уже все к чему-то готовы. А тут непонятно: кто сбежал, куда сбежал…

Кошка Катя, несмотря на свои скромные размеры, отлично отпугивает мышей. Но защитить от людей она точно не способна Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наталье Викторовне и вправду должно быть тревожно: ее ларек стоит на привокзальной площади, и если днем здесь людно, ночью пожилая женщина остается работать с кошечкой Катей, способной справиться разве что с мышами. Но Наталья Викторовна беглецов как будто даже жалеет:

— Если вот так вот относиться к людям, они еще и не такое устроить могут! — качает головой она.

«С девчонками сидели, пиво пили»

Поселок весь день патрулируют полицейские Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Вскоре мы с фотографом понимаем: последовательно обходя заведения на привокзальной площади, мы невольно повторяем маршрут полицейских. В привокзальном кафе «Аленушка» буфетчицы только смеются: у них через стенку линейный отдел полиции, им бояться нечего. А в еще одном магазине продавщица только всплескивает руками:

— Такую фигню говорят: что они с оружием были, что ОМОН поломали. Вы видели фотографии их? Обычные мужики, двое — такие дети! Один из них 2005 года рождения, вот такого ростика, — она неопределенно машет рукой над прилавком, демонстрируя, что «особо опасный беглец» ниже даже ее. — Просто сбежали подышать. Двоих, я знаю, поймали, так они с девчонками просто сидели, пиво пили!

Дезертиры вышли из части прямо через КПП Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Девушка просит не называть ее имя: муж — военный, потому-то она и в курсе реальной ситуации. Сообща мы договариваемся, что в тексте она будет зваться Оксаной. По ее словам, сначала коченевцы буквально впали в панику: в магазин, где работает ее знакомая, накануне вечером за два часа не зашел ни один покупатель, все боялись вооруженных «пятисотых».

В общем, накануне вечером поводы нервничать у людей действительно были:

— Их должны были отправлять на СВО. Они взбунтовались, убежали, но никакого оружия у них нет <…> Вышли через КПП, капэпэшника чуть подвинули и связали, с ним всё хорошо, — говорит Оксана.

Как удалось сбежать тем бойцам, которые успели покинуть территорию Коченевского района, ни она, ни ее напарница точно не знают.

— Про то, что они машину угнали, — это вранье, — рассказал уже позже на условиях анонимности сотрудник районной полиции. — Они уехали из Коченево на такси, хотели добраться до дома (большая часть — из одного региона), вели себя, если так можно говорить о данной ситуации, очень прилично. Выплеснули энергию — и уехали.

Видео для мамы

Выясняя, кто именно сбежал из расположенной в Коченеве воинской части, журналист НГС смогла связаться с мамой одного из беглецов, 24-летнего Александра Б. Жительница Хакасии Екатерина С. фактически была очевидцем не только побега, но и предшествовавших ему событий: Саша фиксировал происходившие события на видео и отправлял его маме, утверждает женщина. Екатерина предоставила его в распоряжение редакции НГС и рассказала, что бойцов должны были отправить обратно на фронт после лечения в госпиталях и самоволки домой. Женщина утверждает, что здоровье ее сына не позволяло поехать в зону боевых действий, вот он и сбежал.

— Он в Красноярске [в госпитале] отлежал месяц, прошел ВВК, и ему поставили категорию «Д». В октябре приехал домой, и его сразу через сутки закрывают здесь, в Абакане, в часть. Ничего не объяснили и отправили уже в Новосибирск, — рассказала Екатерина С. — А у него нога болит, худая, высохла вся.

Источник: Екатерина С.

По словам Екатерины, они с сыном ожидали, что Александр должен получить справку о том, что к военной службе парень больше не годен, но вместо этого военнослужащие, утверждает женщина, якобы узнали, что вскоре их должны посадить на самолет и отправить обратно в зону боевых действий.

В распоряжении НГС есть несколько предоставленных Екатериной видеозаписей, на которой мужчина в форме, с нарукавной повязкой военной полиции пытается перекричать толпу других военнослужащих, называющих его «лейтенант». Военнослужащие на видео возмущаются.

— Я в Красноярске лежал, мне поставили категорию «Д», отправили на подтверждение сюда, — говорит за кадром предоставленного Екатериной видео один из бойцов, предположительно, Александр Б. — Подтверждение придет в Красноярск, а здесь я тусуюсь непонятно зачем.

— Я информацию доведу до коменданта, — отвечает полицейский.

— Я уже месяц ногу не лечу, она у меня отсохнет! (у Александра Б. действительно серьезная травма, подтверждающие это документы предоставила мама молодого человека. — Прим. ред.).

Екатерина С. говорит, что ее сын — настоящий герой, но больше участвовать в боевых действиях не может по состоянию здоровья и вообще рискует потерять ногу Источник: социальные сети











Полицейский обещает, что в своих воинских частях им всем дадут направление на ВВК, но ему не верят.

— Где-то мы это уже слышали, — комментируют за кадром сразу несколько голосов.

Сотрудник военной полиции на видео предлагает подать жалобу в военную прокуратуру, но военнослужащие в крайне экспрессивной форме сомневаются, что доживут до ее рассмотрения.

Разговор продолжается длительное время, приводить его полностью не позволяет действующее законодательство, однако видео есть в распоряжении редакции. Затем военные разбивают окна и зеркало в казарме.

— Ты смотри, что здесь происходит! — комментирует свое видео Александр.

После этого 10 военнослужащих действительно покинули часть.

«Обычные „сочинцы"»

Журналисты НГС изучили ориентировки на сбежавших бойцов, а также ту информацию, которую можно найти о них в открытом доступе. Большинство — уроженцы Красноярского края, хотя были среди них жители Новосибирской и Читинской областей. Самому старшему 45 лет, младшему — 19.

— В интернете распространяется информация о том, что все они — зеки, но она действительности не соответствует, — утверждает источник НГС в полиции. — Обычные «пятисотые», «сочинцы» (от аббревиатуры СОЧ, самовольное оставление части. — Прим. ред.). В основном они несудимые.

+3

Профили беглецов в социальных сетях похожи друг на друга: на мутноватых фото, сделанных на недорогие смартфоны, простая обстановка домов в маленьких городках и поселках, у большинства — жены и дети, у многих — спиртные напитки. Почти все беглецы были клиентами микрофинансовых организаций и имели долги, которыми уже занимались судебные приставы.

К вечеру 13 ноября из десяти дезертиров семерых уже задержали, троих ищут.

24-летний Александр Б. написал маме, что находится в военно-следственном отделе, а когда разбирательство закончится, его — на костылях и с недолеченным ранением — отправят обратно в часть.

О других участниках бунта и побега мы подробно расскажем в следующем материале.

НГС отправил запрос в ЦВО, но на момент публикации ответа на него не получил.