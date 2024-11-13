Записывал погром для мамы: видео из казармы в Новосибирской области, откуда сбежали 10 военных

Военнослужащие устроили бунт Источник: Екатерина С., Андрей Бортко / NGS.ru











Контрактники, сбежавшие из воинской части в поселке Коченево Новосибирской области, перед этим устроили погром в казарме. Мама одного из них, 24-летнего военнослужащего из Хакасии, прислала в НГС видео: она утверждает, что сын записывал для нее «кружочки» во время конфликта с дневальным части.

По словам Екатерины С., сын ей рассказал, что ссора между дневальным воинской части и сослуживцами ее сына произошла во второй половине дня 12 ноября. Сначала молодые люди просто спорили, а потом начали бить окна и двери. После этого 10 человек сбежали.

Публикуем видео, которое предоставила женщина.

Источник: Екатерина С.

— А я ничего не делал, — я вот с сумкой стою, — говорит молодой человек в завершении видеосообщения. Спустя несколько часов после этого он сообщил маме, что его задержали, и сейчас его сослуживцам «все объяснят».

По данным источника НГС, сбежавшие военные могли быть пьяны. Оружия или других опасных предметов при них не было. Все они контрактники, ранее самовольно не вернувшиеся в свои части из отпусков и после лечения в госпиталях. Они должны уехать на СВО в обмен на прекращение уголовного преследования за дезертирство.

Информацию о побеге 10 военнослужащих опубликовал глава Коченевского района Евгений Антипов на своей странице во «Вконтакте». В пресс-службу ЦВО корреспонденты НГС направили запрос, ответ пока не поступил. Сейчас практически все сбежавшие задержаны.