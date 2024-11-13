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В Новосибирске затопило подъезд многоэтажки

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Происшествия «Никто не приехал»: подъезд новосибирской многоэтажки затопило после прорыва батареи — видео потопа

«Никто не приехал»: подъезд новосибирской многоэтажки затопило после прорыва батареи — видео потопа

Жильцы самостоятельно убирали воду

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18 комментариев

Перед этим в доме несколько часов не было отопления

В многоэтажке на улице Фрунзе, 51 в Новосибирске после ночного отключения отопления прорвало батарею, и подъезд затопило водой. Об этом редакции НГС рассказал читатель Артем.

— Вчера в 20:00 примерно выключили отопление, позвонили в УК, вызвали аварийку. Никто не приехал, дом стоял без отопления всю ночь. Утром пришел сантехник из УК, в 10:20 отопление дали. Вот в 16 часов примерно на пожарной лестнице прорвало батарею. Пришел сантехник, перекрыл стояк, слил с него воду. На этом всё, — говорит Артем.

На предоставленном Артемом ролике видно, что в подъезде стоит вода. По словам мужчины, полтора часа он сам откачивал воду, чтобы она не затопила лифты. Новосибирец добавил, что управляющая компания отправила уборщицу устранять последствия затопления только около 19:00 вечера.

Он также добавил, что вода из подъезда дошла и до крыльца, которое теперь превратилось в «каток».

На фото видно, что крыльцо покрылось льдом

Дом по улице Фрунзе, 51 находится в распоряжении УК «МКС-Новосибирск». В диспетчерской службе редакции НГС не смогли оперативно ответить, поступали ли обращения по поводу затопления подъезда. Мы направили запрос в УК для выяснения обстоятельств.

Ранее дом в Дзержинском районе из-за аварии остался в морозы без света и тепла.

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Комментарии
18
Crash
26 минут
Жить становится лучше, жить становится веселее....
Grape Reflection 🍇
26 минут
Купил квартиру за 10 млн и ходишь по подъезду с ведром и тряпкой 😁
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