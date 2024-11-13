«Сын три-четыре недели будет в больнице»: в Новосибирске родители 9-летнего школьника ищут очевидцев аварии с грузовиком

Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора Источник: ГАИ Новосибирской области











В Новосибирске родители 9-летнего ребенка ищут очевидцев аварии, в которой пострадал их сын. Вечером 11 ноября на улице Фадеева грузовик сбил мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Об этом редакции НГС рассказала мама пострадавшего школьника Элла Каирова.

В пресс-службе регионального ГАИ сообщили, что ДТП произошло около 20:05. 22-летний водитель автомобиля Isuzu ехал со стороны улицы Арктической. У дома № 55 по улице Фадеева он сбил мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

— Ребенок должен был поехать к бабушке. Он учится во вторую смену, поэтому так поздно шел. Сын дождался, пока загорится зеленый, и вышел на пешеходный. На нём была куртка со светоотражающими элементами. Он всегда переходил дорогу, никогда не перебегал, — уверена мама мальчика.

По ее словам, на пешеходном переходе также была женщина с ребенком, которая и увидела ДТП. Она вызвала на место скорую помощь и полицию.

— Муж с ним уехал в больницу, позже к нему еще приехала бабушка, — говорит мама пострадавшего.

Она отметила, что сын с травмами сейчас лежит в больнице.

— У него множественные травмы, переломы таза, сотрясения вроде не было. Пока три-четыре недели точно проведет в больнице. Дальше будет видно, как кости срастутся, — объяснила женщина.

Она уточнила, что направила запрос в ГАИ, чтобы получить заключение о состоянии ребенка.

Редакция НГС направила запрос в МВД для уточнения обстоятельств ДТП.