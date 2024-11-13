Еще троих сбежавших из воинской части задержали: что известно к этому часу

В Новосибирской области продолжается операция по поимке дезертиров, самовольно покинувших воинскую часть в Коченевском районе.
Рассказываем, что известно к 16:20:
12 ноября в Коченевском районе из воинской части был совершен побег.
Информацию об инциденте подтвердил глава района Евгений Антипов. По его данным сбежали 10 человек, четырех поймали сразу.
В сообществе «Подслушано Коченево» во «ВКонтакте» появилось видео скопления полицейских машин в районе автозаправки в Коченевском районе. Предположительно это план-перехват.
Корреспонденты НГС сегодня днем поговорили с жителями поселка о ночном происшествии.
В рабочем поселке распространились слухи о том, что нетрезвые военные убежали через КПП, по пути побив дежурного. За пределами части они продолжили пить спиртное. Большинство нарушителей задержали тем же вечером.
Большинство сбежавших — жители Краснодарского края. Они уехали из рабочего поселка на такси.
Сбежавшие не вооружены.
По данным телеграм-канала Baza, сотрудники полиции задержали еще троих дезертиров.
НГС направил запрос в пресс-службу ЦВО, чтобы узнать подробности инцидента.