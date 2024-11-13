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Происшествия Сбежали военные Еще троих сбежавших из воинской части задержали: что известно к этому часу

Еще троих сбежавших из воинской части задержали: что известно к этому часу

В Новосибирской области продолжают ловить солдат, сбежавших из военной части

7 177
36 комментариев

Дезертиры выехали из Коченёво на такси

В Новосибирской области продолжается операция по поимке дезертиров, самовольно покинувших воинскую часть в Коченевском районе.

Рассказываем, что известно к 16:20:

  • 12 ноября в Коченевском районе из воинской части был совершен побег.

  • Информацию об инциденте подтвердил глава района Евгений Антипов. По его данным сбежали 10 человек, четырех поймали сразу.

  • В сообществе «Подслушано Коченево» во «ВКонтакте» появилось видео скопления полицейских машин в районе автозаправки в Коченевском районе. Предположительно это план-перехват.

  • Корреспонденты НГС сегодня днем поговорили с жителями поселка о ночном происшествии.

По официальной информации, из военной части сбежали 10 человек

  • В рабочем поселке распространились слухи о том, что нетрезвые военные убежали через КПП, по пути побив дежурного. За пределами части они продолжили пить спиртное. Большинство нарушителей задержали тем же вечером.

  • Большинство сбежавших — жители Краснодарского края. Они уехали из рабочего поселка на такси.

  • Сбежавшие не вооружены.

  • По данным телеграм-канала Baza, сотрудники полиции задержали еще троих дезертиров.

НГС направил запрос в пресс-службу ЦВО, чтобы узнать подробности инцидента.

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Новосибирская область Побег Коченевский район Военнослужащие Дезертирство
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Комментарии
36
Светлана В-ва
50 минут
точно не вооруженные? или так что б спокойствия не нарушать говорят.
Почётный гражданин Левосибирска
56 минут
Вначале писали про 10 дезертиров. Теперь 12. К завтрашнему утру выяснится, что сбежала рота.
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