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Происшествия В Новосибирске в сгоревшей бане нашли тело мужчины

В Новосибирске в сгоревшей бане нашли тело мужчины

Кровля в здании разрушилась

1 984
23 комментария

Пожар произошел на улице Охотская

В Новосибирске сегодня, 13 ноября, произошел пожар на улице Охотская в Заельцовском районе. При разборе места пожара нашли тело 69-летнего мужчины.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на момент прибытия пожарный открытым огнем горела баня. Кровля частично обрушилась. Спасатели в течение 20 минут тушили открытое горение.

В результате пожара огнем была повреждена баня на площади 25 квадратных метров. Причину и обстоятельства происшествия предстоит установить следственно-оперативной группе.

Ребенок погиб в пожаре в двухквартирном частном доме в Чулыме в Новосибирской области. Инцидент произошел 11 ноября.

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Пожар Новосибирск МЧС Баня
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Комментарии
23
Урлулуууу
51 минута
Ну сгорел и сгорел,с кем не бывает.
Гость
40 минут
убийства, мошенники, дезертирство, инфляция... куда катимся, граждане?
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