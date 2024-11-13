В Новосибирске в сгоревшей бане нашли тело мужчины

В Новосибирске сегодня, 13 ноября, произошел пожар на улице Охотская в Заельцовском районе. При разборе места пожара нашли тело 69-летнего мужчины.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на момент прибытия пожарный открытым огнем горела баня. Кровля частично обрушилась. Спасатели в течение 20 минут тушили открытое горение.
В результате пожара огнем была повреждена баня на площади 25 квадратных метров. Причину и обстоятельства происшествия предстоит установить следственно-оперативной группе.
Ребенок погиб в пожаре в двухквартирном частном доме в Чулыме в Новосибирской области. Инцидент произошел 11 ноября.