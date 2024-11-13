Ночное видео: десять машин МВД собрались на заправке рядом с Коченево — до этого из военной части на такси сбежали солдаты

В Новосибирской области вечером 12 ноября заметили скопление полицейских машин в районе автозаправки в Коченевском районе. Автомобили попали на видео.
Кадры опубликовали в сообществе «Подслушано Коченево» во «ВКонтакте». На них видно, что на заправке собрались 10 автомобилей.
Возможно, машины выехали в Коченевский район из-за того, что из военной части в Коченево сбежали 10 дезертиров. Информацию об инциденте подтвердил глава района Евгений Антипов.
— По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течение 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченево. Преступления на территории района не совершались.
4 человека задержаны за пределами Коченевского района, — говорится в сообщении.
В ГУ МВД по Новосибирской области не ответили на звонок корреспондента НГС.