Ночное видео: десять машин МВД собрались на заправке рядом с Коченево — до этого из военной части на такси сбежали солдаты

Предположительно, заправка находится на трассе «Байкал Источник: «Подслушано Коченево» / «ВКонтакте»











В Новосибирской области вечером 12 ноября заметили скопление полицейских машин в районе автозаправки в Коченевском районе. Автомобили попали на видео.

Кадры опубликовали в сообществе «Подслушано Коченево» во «ВКонтакте». На них видно, что на заправке собрались 10 автомобилей.

Источник: «Подслушано Коченево» / «ВКонтакте»

Возможно, машины выехали в Коченевский район из-за того, что из военной части в Коченево сбежали 10 дезертиров. Информацию об инциденте подтвердил глава района Евгений Антипов.

— По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течение 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченево. Преступления на территории района не совершались.

4 человека задержаны за пределами Коченевского района, — говорится в сообщении.