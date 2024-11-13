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Происшествия Сбежали военные Ночное видео: десять машин МВД собрались на заправке рядом с Коченево — до этого из военной части на такси сбежали солдаты

Ночное видео: десять машин МВД собрались на заправке рядом с Коченево — до этого из военной части на такси сбежали солдаты

Известно, что 4 человек задержали за пределами Коченевского района

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3 комментария

Предположительно, заправка находится на трассе «Байкал

В Новосибирской области вечером 12 ноября заметили скопление полицейских машин в районе автозаправки в Коченевском районе. Автомобили попали на видео.

Кадры опубликовали в сообществе «Подслушано Коченево» во «ВКонтакте». На них видно, что на заправке собрались 10 автомобилей.

Возможно, машины выехали в Коченевский район из-за того, что из военной части в Коченево сбежали 10 дезертиров. Информацию об инциденте подтвердил глава района Евгений Антипов.

— По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течение 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченево. Преступления на территории района не совершались.
4 человека задержаны за пределами Коченевского района, — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Новосибирской области не ответили на звонок корреспондента НГС.

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полиция Новосибирская область Коченевский район Дезертиры
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Комментарии
3
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
4 минуты
заставляли подписывать контракты??
Гость
4 минуты
Назовите фамилии профессиональных дезертиров! Сдаётся мне, что они не совсем русские краснодарцы 😠 Надеюсь, что военный суд в этот раз не будет столь гуманен.
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СММ-редактор
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