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Происшествия В Барнауле 19-летний студент впал в кому после занятий в бассейне — возбуждено уголовное дело

В Барнауле 19-летний студент впал в кому после занятий в бассейне — возбуждено уголовное дело

Сейчас молодой человек находится в реанимации

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Парень ушел под воду во время физры в бассейне

30 октября в Барнауле 19-летний студент одного из местных вузов едва не утонул в бассейне, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Молодой человек захлебнулся водой во время занятий по физкультуре. Очевидцы обнаружили его на дне бассейна, когда он уже потерял сознание.

Пострадавшего доставили в реанимацию краевой клинической больницы — сейчас он находится в коме.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельств ЧП: они назначили экспертизы и опрашивают очевидцев и свидетелей.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор 65-летнему руководителю сауны банкетного комплекса «Император», расположенной на улице Романова, 99. Его обвинили в гибели мужчины в бассейне из-за удара током.

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Барнаул Бассейн ЧП Кома Уголовное дело
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