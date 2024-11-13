В Барнауле 19-летний студент впал в кому после занятий в бассейне — возбуждено уголовное дело

Парень ушел под воду во время физры в бассейне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











30 октября в Барнауле 19-летний студент одного из местных вузов едва не утонул в бассейне, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Молодой человек захлебнулся водой во время занятий по физкультуре. Очевидцы обнаружили его на дне бассейна, когда он уже потерял сознание.

Пострадавшего доставили в реанимацию краевой клинической больницы — сейчас он находится в коме.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельств ЧП: они назначили экспертизы и опрашивают очевидцев и свидетелей.