«Я тебе челюсть сломаю»: в Новосибирске дорожные работники чуть не избили журналиста — он снял на видео ДТП с катком

Рабочие угрожали журналисту Источник: «Горсайт»











В Новосибирске дорожные рабочие чуть не избили журналиста «Горсайта» Дамира Касимова, который снял на видео ДТП. Как сообщает издание, корреспондент стал свидетелем, как дорожники устроили аварии и уехали с места происшествия.

Когда водитель катка пытался заехать на тротуар, он зацепил стоящий рядом «Форд». Несмотря на это, рабочие поспешили скрыться с места ДТП. Касимов дождался водителя внедорожника и рассказал ей о произошедшем. После этого на место пришли еще несколько рабочих и стали угрожать журналисту.

— Убери телефон, а то я тебе челюсть сломаю, — заявил один из рабочих.

В это время каток уже уехал на соседнюю улицу, а рабочие начали укладывать асфальт, причем в снег.

— Ну вот я догнал этот каток, который устроил ДТП. Люди явно хотели на нем уехать подальше. Ну а товарищи, вот они, продолжают укладывать асфальт, — рассказал Касимов.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, что за подрядчик работал на этом участке. А также направили запрос в городскую ГАИ.