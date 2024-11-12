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Происшествия Тело рыбака нашли водолазы в реке под Новосибирском

Тело рыбака нашли водолазы в реке под Новосибирском

Инцидент произошел в Искитимском районе

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28 комментариев

Это уже второй случай гибели рыбаков на зимних водоемах

В Новосибирской области 61-летний мужчина утонул во время рыбалки. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в Искитимском районе.

— 12 ноября на берегу реки Койнихи, рядом с СНТ «Ивушка», очевидцы заметили автомобиль и рыбацкие вещи. Неподалеку на льду находилась полынья, в которой также плавали вещи, — пояснили в ведомстве.

Это уже второй случай гибели рыбаков на зимних водоемах Новосибирской области. Предыдущий инцидент произошел 9 ноября на реке Карасук.

Ранее в Новосибирской области в пруду в селе Карасево утонул 60-летний мужчина. Предположительно, он рыбачил, выпал из лодки и запутался в сетях.

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Утонул рыбак МЧС Новосибирск
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Комментарии
28
Живущий в Сибири
12 ноября, 19:52
Он уже на лёд вышел?!.. Аж слов нет...
урлулуу
12 ноября, 19:18
Зимних рыбаков вылавливают,как рыбу
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