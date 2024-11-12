Тело рыбака нашли водолазы в реке под Новосибирском

Это уже второй случай гибели рыбаков на зимних водоемах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области 61-летний мужчина утонул во время рыбалки. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в Искитимском районе.

— 12 ноября на берегу реки Койнихи, рядом с СНТ «Ивушка», очевидцы заметили автомобиль и рыбацкие вещи. Неподалеку на льду находилась полынья, в которой также плавали вещи, — пояснили в ведомстве.

Это уже второй случай гибели рыбаков на зимних водоемах Новосибирской области. Предыдущий инцидент произошел 9 ноября на реке Карасук.