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Происшествия В Новосибирск привезут школьницу, которая выпала из окна восьмого этажа в Чите

В Новосибирск привезут школьницу, которая выпала из окна восьмого этажа в Чите

Ее будут сопровождать медики

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14 комментариев

Она выжила после падения, но получила серьезные травмы

Двенадцатилетнюю девочку, которая упала с 8-го этажа на КСК в Чите 30 октября, в сопровождении медиков переведут для лечения в федеральный центра нейрохирургии в Новосибирске. Об этом 12 ноября сообщается в канале краевой детской клинической больницы Забайкалья.

Явка в приемное отделение в Новосибирске запланирована на 19 ноября. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Состояние ребенка на контроле руководства детской больницы и регионального Минздрава.

По словам родственницы девочки, прямо перед инцидентом у нее гостила компания ее друзей. Она отметила, что девочка не увлекается алкоголем или курением, она домашний ребенок, который не проводит время во дворах, в свободное время занимается музыкой. Саму семью она также назвала благополучной и непьющей.

По ее словам, после падения у ребенка произошла амнезия, и она не помнит, что предшествовало падению. В деле разбираются правоохранительные органы.

Об инциденте ранее рассказал «Чита.Ру» один из местных жителей. В школе, где учится пострадавшая, проводят родительские собрания, чтобы взрослые лучше присматривали за своими детьми.

Ранее в Новосибирске мужчина выпал с балкона многоэтажки на Военной. Региональный Следственный комитет проводит проверку.

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Комментарии
14
Гость
52 минуты
Да зачем характеристики повторять. Типа хорошая девочка не пила не курила училась прилежная. Ага.
Татьяна 53
1 час
Что с детьми происходит. Не приведи Господь.
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