«Мамкины дрифтеры»: жители домов на Бориса Богаткова не могут спать из-за ночных гонщиков — видео

Ночных дрифтеров все чаще стали замечать на улицах Новосибирска Источник: АСТ-54 Black











Очередных любителей скорости и дрифта заметили в центре Новосибирска. Как сообщили очевидцы телеграм-канале «АСТ-54 Black», водители утроили ночные гонки в Октябрьском районе.

— Мамкины дрифтеры уже устремились на улицу Бориса Богаткова, чтобы мешать отдыхать вечером и ночью местным жителям, — говорится в посте.

Источник: АСТ-54 Black

За последнее время ночных дрифтеров все чаще стали замечать на улицах города. Так водители устроили заезды на конечной остановке в другой части Октябрьского района. По словам местных жителей, эта ситуация продолжается не первую ночь.

В ГАИ Новосибирска объяснили, что делать если местным жителям мешают жить дрифтеры.

— В таких ситуациях жителям города Новосибирска необходимо обратиться в дежурную часть полка ДПС ГАИ УМВД по Новосибирску. После звонка на данный участок будет направлен экипаж ГАИ для административного воздействия, — рассказали корреспонденту НГС в автоинспекции.