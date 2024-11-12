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Происшествия «Мамкины дрифтеры»: жители домов на Бориса Богаткова не могут спать из-за ночных гонщиков — видео

«Мамкины дрифтеры»: жители домов на Бориса Богаткова не могут спать из-за ночных гонщиков — видео

В ГАИ объяснили, что делать в таких ситуациях

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19 комментариев

Ночных дрифтеров все чаще стали замечать на улицах Новосибирска

Очередных любителей скорости и дрифта заметили в центре Новосибирска. Как сообщили очевидцы телеграм-канале «АСТ-54 Black», водители утроили ночные гонки в Октябрьском районе.

— Мамкины дрифтеры уже устремились на улицу Бориса Богаткова, чтобы мешать отдыхать вечером и ночью местным жителям, — говорится в посте.

За последнее время ночных дрифтеров все чаще стали замечать на улицах города. Так водители устроили заезды на конечной остановке в другой части Октябрьского района. По словам местных жителей, эта ситуация продолжается не первую ночь.

В ГАИ Новосибирска объяснили, что делать если местным жителям мешают жить дрифтеры.

— В таких ситуациях жителям города Новосибирска необходимо обратиться в дежурную часть полка ДПС ГАИ УМВД по Новосибирску. После звонка на данный участок будет направлен экипаж ГАИ для административного воздействия, — рассказали корреспонденту НГС в автоинспекции.

Ранее в Новосибирске BMW во время дрифта на Большевистской врезался в Infiniti. Кадры с места аварии.

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Гонки Дрифтеры Новосибирск
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Комментарии
19
Федот да не тот
34 минуты
Олени на жигулях.
трям-брям
12 минут
Резиновый жгут - 1,5...2 метра, пустые стеклянные бутылки - 10 шт. Дальше объяснять?
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