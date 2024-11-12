НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

5 м/c,

ю-з.

 750мм 67%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85

СРОЧНО

На видео попали последствия жесткого ДТП между Lexus и Toyota

Модные, но опасные роды
Врачи для 30-летних
Компенсация за наезд самоката
Зажечь на корпоративе — советы
Ничьи контейнеры
Жить, сдавать, зарабатывать
Окопы с кипятком
Новости в Telegram
Происшествия От удара отбросило в сторону: Lexus и Toyota не поделили дорогу в Новосибирске — кадры с места аварии

От удара отбросило в сторону: Lexus и Toyota не поделили дорогу в Новосибирске — кадры с места аварии

На трассе возникла пробка

2 474
2 комментария

Авария произошла на улице Кедровой

В Новосибирске днем 12 ноября собралась пробка из-за ДТП на улице Кедровой в Заельцовском районе. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на дроге столкнулись Lexus и Toyota Corsa.

— Водитель Lexus получил множественные ушибы и перелом ключицы, водителя Toyota зажало в салоне, его доставали спасатели. У него переломы плеча, руки и грудины, — говорится в посте.

На месте работает полиция и скорая помощь. Судя по кадрам одну из машин от удара отбросило на обочину. Обоих пострадавших госпитализировали, уточнили очевидцы. Информация об аварии уточняется.

Судя по данным 2ГИС, движение на дороге затруднено, пробка растянулась до Мочищенского шоссе.

Ранее в Новосибирске на перекрестке улиц Фрунзе и Селезнева столкнулись Mercedes-Benz и Toyota Camry. Одного из водителей зажало в машине.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Жаба Васильевна
27 минут
Теперь богатеи, лежа рядом на больничных койках, обязательно помирятся.
Гость
17 минут
Ужасная там дорога. Где-то некогда небыло тротуаров. Россия
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Гриша,24

Татьяна,39

Федор,32

Anton,43

Сергей,50

Max,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление