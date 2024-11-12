От удара отбросило в сторону: Lexus и Toyota не поделили дорогу в Новосибирске — кадры с места аварии

Авария произошла на улице Кедровой Источник: 2ГИС











В Новосибирске днем 12 ноября собралась пробка из-за ДТП на улице Кедровой в Заельцовском районе. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на дроге столкнулись Lexus и Toyota Corsa.

— Водитель Lexus получил множественные ушибы и перелом ключицы, водителя Toyota зажало в салоне, его доставали спасатели. У него переломы плеча, руки и грудины, — говорится в посте.

Источник: АСТ-54 Black

На месте работает полиция и скорая помощь. Судя по кадрам одну из машин от удара отбросило на обочину. Обоих пострадавших госпитализировали, уточнили очевидцы. Информация об аварии уточняется.

Судя по данным 2ГИС, движение на дороге затруднено, пробка растянулась до Мочищенского шоссе.