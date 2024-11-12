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Происшествия Водителя зажало в машине после жесткого удара «Мерседеса» и «Тойоты» на Фрунзе

Водителя зажало в машине после жесткого удара «Мерседеса» и «Тойоты» на Фрунзе

На месте работают спасатели и врачи

3 073
10 комментариев

ДТП произошло сегодня днем

На перекрестке улиц Фрунзе и Селезнева столкнулись Mercedes-Benz и Toyota Camry — одного из водителей зажало в машине, сообщает читатель НГС. ДТП произошло сегодня, 12 ноября, около 13:15.

— Приехали спасатели, видимо, доставать из машины водителя будут, — отметил читатель НГС Юрий.

Машины получили серьезные повреждения. На месте, помимо спасателей, была замечена машина скорой помощи. О состоянии пострадавшего сейчас информации нет.

Вы были свидетелем этого ДТП? Знаете пострадавшего? Свяжитесь с редакцией.

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Сегодня утром на Краузе фуру выбросило в столб после столкновения с другим грузовиком и «Газелью» в Новосибирске.

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Комментарии
11
KingLEV
48 минут
Кем заменили машину скорой помощи?
Гость
55 минут
Там переодически гоняют сверхчеловеки, как они сами о себе думают, подрезая всех остальных... Итог закономерен.
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