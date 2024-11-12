Водителя зажало в машине после жесткого удара «Мерседеса» и «Тойоты» на Фрунзе

На перекрестке улиц Фрунзе и Селезнева столкнулись Mercedes-Benz и Toyota Camry — одного из водителей зажало в машине, сообщает читатель НГС. ДТП произошло сегодня, 12 ноября, около 13:15.
— Приехали спасатели, видимо, доставать из машины водителя будут, — отметил читатель НГС Юрий.
Машины получили серьезные повреждения. На месте, помимо спасателей, была замечена машина скорой помощи. О состоянии пострадавшего сейчас информации нет.
Сегодня утром на Краузе фуру выбросило в столб после столкновения с другим грузовиком и «Газелью» в Новосибирске.