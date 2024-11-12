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Происшествия Минивэн влетел в «Газель» на Ордынском шоссе — видео, как пострадавший выходит из салона и падает

Минивэн влетел в «Газель» на Ордынском шоссе — видео, как пострадавший выходит из салона и падает

По словам очевидцев, машины до сих пор стоят на месте аварии

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37 комментариев

Пока информации о пострадавших нет

Под Новосибирском на Ордынском шоссе утром 12 ноября произошло ДТП с минивэном и «Газелью». Авария случилась на перекрестке. О происшествии рассказали в ГАИ по Новосибирской области, видео появилось в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП, судя по всему, произошло утром

—  12 ноября в 7:30 67-летний водитель «Газели» ехал по автодороге К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» со стороны села Верх-Тула в сторону Новосибирска. На регулируемом перекрёстке допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем Нonda Stream под управлением 37-летнего водителя. Предварительно, за медицинской помощью обратился водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, — сообщили в ГАИ по Новосибирской области.

Судя по видеозаписи в группе «АСТ-54», минивэн следовал на перекрестке с поворотом направо, а водитель «Газели» — налево. Столкновение произошло не на слишком большой скорости, минивэн влетел в бок маршрутки.

Также подписчики пишут, что водители — участники аварии до сих пор стоят на месте ДТП.

Ранее НГС писал о том, что еще одна «Газель» стала участницей ДТП, столкнувшись с двумя фурами. Из-за аварии образовалась пробка в Калининском районе.

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Вы стали свидетелем или участником этого ДТП? Напишите нам!

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Комментарии
37
Bream
34 минуты
куда ты летишь. ну замигал уже зеленый. летун
Гость
53 минуты
Вижу цель, иду на таран.
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