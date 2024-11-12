«Спрятался за шкаф»: четырехлетний ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области — его брата спасли полицейские

Четырехлетний ребенок погиб в пожаре в двухквартирном частном доме в Чулыме в Новосибирской области. Инцидент произошел 11 ноября в 21:16.
— По оперативной информации, в квартире находился отец с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно эвакуироваться. Ребенка трех лет через окно спасли сотрудники полиции, которые находились поблизости. Малыш госпитализирован в реанимацию. Второго ребенка четырех лет спасти не удалось — он спрятался за шкаф, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
За 25 минут пожар удалось локализовать, еще через час открытое горение ликвидировали. Общая площадь горения составила 128 квадратных метров.
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
В начале ноября в Алтайском крае скончался трехлетний мальчик, который пострадал во время пожара.