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Ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области

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Происшествия «Спрятался за шкаф»: четырехлетний ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области — его брата спасли полицейские

«Спрятался за шкаф»: четырехлетний ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области — его брата спасли полицейские

Отец детей успел выбраться сам

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4 комментария

Огонь быстро охватил помещение

Четырехлетний ребенок погиб в пожаре в двухквартирном частном доме в Чулыме в Новосибирской области. Инцидент произошел 11 ноября в 21:16.

— По оперативной информации, в квартире находился отец с двумя малолетними детьми. Когда начался пожар, мужчина смог самостоятельно эвакуироваться. Ребенка трех лет через окно спасли сотрудники полиции, которые находились поблизости. Малыш госпитализирован в реанимацию. Второго ребенка четырех лет спасти не удалось — он спрятался за шкаф, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

За 25 минут пожар удалось локализовать, еще через час открытое горение ликвидировали. Общая площадь горения составила 128 квадратных метров.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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В начале ноября в Алтайском крае скончался трехлетний мальчик, который пострадал во время пожара.

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Комментарии
4
Мон@шка60+
4 минуты
А что тут комментировать: "отец" убежал, бросив детей умирать мучительной смертью.
Гость
4 минуты
Отец бросил малышей, спасая свою себя???
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