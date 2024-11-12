Две фуры и «Газель» столкнулись на Краузе — пробка достигла 6 километров

Фуру выбросило в столб после столкновения с другим грузовиком и «Газелью» в Новосибирске. ДТП произошло сегодня, 12 ноября, около 07:30 на пересечении улиц Краузе и Кедровой.
Фото последствий появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На снимках видно, что одна из фур повредила столб. О пострадавших не сообщается.
Из-за ДТП собралась огромная пробка. Общая длина на улице Кедровой и 1-м Мочищенском шоссе составила 6,5 километра.
Вчера утром, 11 ноября, в Новосибирске произошло ДТП с тремя машинами.
Ранее НГС писал, что жесткое ДТП с фурами произошло на трассе под Новосибирском.