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Происшествия Две фуры и «Газель» столкнулись на Краузе — пробка достигла 6 километров

Две фуры и «Газель» столкнулись на Краузе — пробка достигла 6 километров

В Новосибирске образовалась пробка в Калининском районе

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5 комментариев

Из-за ДТП перекрыта значительная часть дороги

Фуру выбросило в столб после столкновения с другим грузовиком и «Газелью» в Новосибирске. ДТП произошло сегодня, 12 ноября, около 07:30 на пересечении улиц Краузе и Кедровой.

Фото последствий появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На снимках видно, что одна из фур повредила столб. О пострадавших не сообщается.

На дорогах в районе ДТП сейчас заторы

Из-за ДТП собралась огромная пробка. Общая длина на улице Кедровой и 1-м Мочищенском шоссе составила 6,5 километра.

Вчера утром, 11 ноября, в Новосибирске произошло ДТП с тремя машинами.

Ранее НГС писал, что жесткое ДТП с фурами произошло на трассе под Новосибирском.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

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ДТП ДТП с фурами Фура Газель Краузе Кедровая Калининский район Новосибирска Врезался в столб
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Комментарии
5
Гость
34 минуты
пойдет!
Гость
18 минут
Да верните смайлики уже в коменты! (здесь злой смайлик)
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