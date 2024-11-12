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Происшествия Мужчина, который изуродовал девушке лицо стаканом в Белокурихе, пойдет под суд

Мужчина, который изуродовал девушке лицо стаканом в Белокурихе, пойдет под суд

Еще он ранил незнакомца, который пытался помочь бийчанке

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Девушка говорит, что была знакома с нападавшим, но никаких отношений с ним у нее не было

38-летний житель Бийска, который стаканом изуродовал лицо своей знакомой в одном из заведений Белокурихи, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Бийчанину предьявили обвинение по трем уголовным статьям: об умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью, и хулиганстве.

В августе этого года в одном из ресторанов Белокурихи бийчанин разбил лицо своей знакомой стаканом. Шокирующие кадры нападения опубликовали очевидцы в крупных телеграм-каналах.

Видео нападения на девушку в ресторане Белокурихи

Молодой человек подошел к девушке сзади, плеснул ей содержимым в лицо и ударил стаканом. Также он нанес удар мужчине, который пытался заступиться за гостью.

Как позже рассказала NGS22.RU пострадавшая Ольга Щигорева, ее защитника нападавший ранил в шею.

—  Своими противоправными действиями злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения, являющиеся неизгладимыми и повлекшими обезображивание ее лица. Остатками стекла он также причинил резаные раны пытавшемуся вступиться за девушку мужчине, — прокомментировали в региональном Следкоме.

В ведомстве добавили, что ранее обвиняемый отбывал наказание за тяжкое преступление против личности.

Дело рассмотрит Белокурихинский городской суд, уточнили в прокуратуре края.

27-летняя Ольга Щигорева, которой изуродовали лицо, рассказывала, что у нее повреждены сухожилия и лицевые мышцы. Все это доставляет сильный дискомфорт: «Все сшито, нужно заново разрабатывать мышцы. Есть ассиметрия лица».

По словам девушки, лечение обойдется ей в два миллиона рублей — и это только по предварительным подсчетам.

Школьница, обвиняемая в нападении с канцелярским ножом на одноклассницу, прошла судебно-психиатрическую экспертизу и вернулась в Новосибирск. По данным следователей, результаты пока не известны.

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Новости Алтая Новости Барнаула Происшествие в Барнауле Нападение в ресторане Изуродовал лицо
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