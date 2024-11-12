Родители отвернулись на пару минут: двухлетняя девочка захлебнулась в луже в Алтайском крае

Так выглядит лужа, куда упал ребенок Источник: Следком Алтайского края











В Быстроистокском районе Алтайского края двухлетняя девочка упала в лужу, захлебнулась и умерла. О трагедии рассказали в СУ СК по Алтайскому краю.

Девочка вышла за ограду, когда ее родители отвлеклись на несколько минут и упала в расположенную рядом большую лужу.

— Как раз похолодало, ребенок был тепло одет. Видимо, она не смогла сманеврировать и перевернуться. Девочку обнаружил отец. Семья совершенно обычная, есть еще старший ребенок, — рассказал источник NGS22.RU.

В бессознательном состоянии ребенка доставили в больницу, однако медики не могли спасти девочке жизнь.

Краевой Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи работают на месте трагедии и выясняют все обстоятельства.

— Проводится проверка причин и условий произошедшего, проживание ребенка в семье, соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — добавили в прокуратуре края.