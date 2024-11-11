«Спать невозможно от их покатушек»: дрифтеры на «Цветущей Плющихе» терроризируют жителей окрестных домов

В ГАИ объяснили что делать в такой ситуации Источник: АСТ-54











В Новосибирске на конечной остановке МЖК «Цветущая Плющиха» водители устраивают ночной дрифт. Об этом в группе «АСТ-54» во «Вконтакте» сообщила местная жительница Александра.

По словам сибирячки, такая ситуация продолжается уже не первую ночь.

— Начиная с 12 ночи и до 3 часов точно к нам под окна приезжают виртуозы вождения и развлечения. Спать невозможно от их покатушек, — написала девушка.

Источник: АСТ-54

В ГАИ Новосибирска объяснили, что в случае такой ситуации, жителям лучше сразу звонить и сообщать о дрифтерах.

— В таких ситуациях жителям города Новосибирска необходимо обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирску. После звонка на данный участок будет направлен экипаж ГИБДД для административного воздействия, — рассказал корреспонденту НГС инспектор.