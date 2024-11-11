НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

2 м/c,

ю-з.

 743мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
День гастрономического единства
Миллионы на мусоре
Жить, сдавать, зарабатывать
Новые стройки вдоль берега
Зимний дайджест моды
Жизнь после страшного ДТП
МК по игрушкам из ваты
Новости в Telegram
Происшествия «Спать невозможно от их покатушек»: дрифтеры на «Цветущей Плющихе» терроризируют жителей окрестных домов

«Спать невозможно от их покатушек»: дрифтеры на «Цветущей Плющихе» терроризируют жителей окрестных домов

По словам местных, ситуация повторяется уже не первую ночь

1 206
36 комментариев

В ГАИ объяснили что делать в такой ситуации

В Новосибирске на конечной остановке МЖК «Цветущая Плющиха» водители устраивают ночной дрифт. Об этом в группе «АСТ-54» во «Вконтакте» сообщила местная жительница Александра.

По словам сибирячки, такая ситуация продолжается уже не первую ночь.

— Начиная с 12 ночи и до 3 часов точно к нам под окна приезжают виртуозы вождения и развлечения. Спать невозможно от их покатушек, — написала девушка.

В ГАИ Новосибирска объяснили, что в случае такой ситуации, жителям лучше сразу звонить и сообщать о дрифтерах.

— В таких ситуациях жителям города Новосибирска необходимо обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирску. После звонка на данный участок будет направлен экипаж ГИБДД для административного воздействия, — рассказал корреспонденту НГС инспектор.

Ранее в Новосибирске на пересечении Титова и Петропавловской водители устроили ночной дрифт. Из-за громких звуков автомобилей местные жители не могли уснуть.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Дрифт Новосибирск ГАИ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
За державу обидно!
41 минута
Да не дрифтеры терроризируют жителей,а своим бездействием целая плеяда тех,кто поставлен предотвращать ,не допускать и наказывать быстро,чётко и оперативно вот за такое и вообще за любое нарушение правопорядка,а именно-весь чинушатник, депутаты,полиция,росгвардия,прокуратура,суд,если не получается то рыцари плаща и кинжала, любые из вышеназванных!!!!!НО ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН!!!!! Не можете уходите,не хотите или забили на всё ,тогда слово за полпредом(око государево) ,он должен принимать меры и выводы делать соответствующие и тоже любыми способами и средствами обеспечивать порядок на вверенной ему территории. А если нет ,то слово за Москвой.......хотя там по моему ещё хлеще, одна Мара Багдасарян поставила в одну позу всех кто там должен порядок наводить.
МихалПалыч
59 минут
Мамкины дрифтеры 🤣
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

Anton,43

Сергей,50

Max,40

Даниил,36

Lar2904!!!,63

Светлана,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление