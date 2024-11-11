Объезжают по тротуару: две фуры заблокировали движение на улице Волочаевской в Новосибирске

В Новосибирске две фуры заблокировали движение на улице Волочаевской. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», из-за гололеда большегрузы застряли на подъеме в горку.
— Два брата-акробата на седельных тягачах Shacman X6000 перекрыли обе полосы для движения по Волочаевской в сторону ГБШ, — говорится в посте.
Из-за затора на дороге, водители вынуждены объезжать фуры по тротуару или же сворачивать на соседние улицы.
Ранее в Новосибирске трамвай въехал в легковушку и заблокировал движение на Гусинобродском шоссе.