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Происшествия Объезжают по тротуару: две фуры заблокировали движение на улице Волочаевской в Новосибирске

Объезжают по тротуару: две фуры заблокировали движение на улице Волочаевской в Новосибирске

Большегрузы не смогли заехать в горку из-за гололеда

604
8 комментариев

На дороге возникла пробка

В Новосибирске две фуры заблокировали движение на улице Волочаевской. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», из-за гололеда большегрузы застряли на подъеме в горку.

— Два брата-акробата на седельных тягачах Shacman X6000 перекрыли обе полосы для движения по Волочаевской в сторону ГБШ, — говорится в посте.

Из-за затора на дороге, водители вынуждены объезжать фуры по тротуару или же сворачивать на соседние улицы.

Ранее в Новосибирске трамвай въехал в легковушку и заблокировал движение на Гусинобродском шоссе.

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Фуры Пробка Новосибирск
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Комментарии
13
Zemb
18 минут
готов поспорить что там перегруза тонн под 10.
kolhoznik
14 минут
когда я писал что фурам днем в городе надо запретить движение , народ здесь был категорически против, наверно боялись остаться без пива и сливочного масла, теперь стойте , изучайте дорожную обстановку в реальности
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