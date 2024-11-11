«Припорошенное снегом»: в Новосибирске нашли тело мужчины

НГС обратился за комментарием в Следственный комитет Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Сегодня утром, 11 ноября, на улице Фрунзе в Новосибирске обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Тело мужчины, припорошённое снегом, лежим рядом с домом Фрунзе, 65. В 8 утра рядом с телом стояла машина с мигалками, но затем уехала, — говорится в сообщении канала.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Корреспондент НГС запросил комментарий в Следственном комитете и ГУ МВД по Новосибирской области. После получения ответа публикация будет дополнена.