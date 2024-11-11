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Происшествия «Припорошенное снегом»: в Новосибирске нашли тело мужчины

«Припорошенное снегом»: в Новосибирске нашли тело мужчины

Его обнаружили в Дзержинском районе

1 303
4 комментария

НГС обратился за комментарием в Следственный комитет

Сегодня утром, 11 ноября, на улице Фрунзе в Новосибирске обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Тело мужчины, припорошённое снегом, лежим рядом с домом Фрунзе, 65. В 8 утра рядом с телом стояла машина с мигалками, но затем уехала, — говорится в сообщении канала.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Корреспондент НГС запросил комментарий в Следственном комитете и ГУ МВД по Новосибирской области. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал о том, что тела мужчины и женщины нашли при разборе завалов после пожара в Новосибирской области.

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Комментарии
4
velius
8 минут
"лежим рядом с домом"... А кто еще?
Виктор Владимирович
8 минут
"...припорошенное снегом,лежиМ рядом с домом..." Все,как обычно... Как лежится рядом?
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