ДТП с тремя автомобилями произошло в Новосибирске — фото с места аварии

Сегодня утром, 11 ноября, в Новосибирске произошло ДТП с тремя машинами. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— На перекрёстке улиц Троллейной и 9-й Гвардейской дивизии, где не работает светофор, столкнулись минивэн, компактвэн Citroen C4 Picasso и седан Toyota Corona, — говорится в сообщении.
По данным канала, информации о пострадавших не поступало.
НГС запросил комментарий у городской Госавтоинспекции. После получения ответа материал будет дополнен.
Ранее НГС писал, что жёсткое ДТП с фурами произошло на трассе под Новосибирском.