ДТП с тремя автомобилями произошло в Новосибирске — фото с места аварии

Авария произошла на перекрестке улиц Троллейной и 9-й Гвардейской дивизии Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Сегодня утром, 11 ноября, в Новосибирске произошло ДТП с тремя машинами. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— На перекрёстке улиц Троллейной и 9-й Гвардейской дивизии, где не работает светофор, столкнулись минивэн, компактвэн Citroen C4 Picasso и седан Toyota Corona, — говорится в сообщении.

Пострадавших, по предварительным данным, нет Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











По данным канала, информации о пострадавших не поступало.

НГС запросил комментарий у городской Госавтоинспекции. После получения ответа материал будет дополнен.