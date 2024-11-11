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Происшествия ДТП с тремя автомобилями произошло в Новосибирске — фото с места аварии

ДТП с тремя автомобилями произошло в Новосибирске — фото с места аварии

Машины столкнулись рано утром 11 ноября

1 647
9 комментариев

Авария произошла на перекрестке улиц Троллейной и 9-й Гвардейской дивизии

Сегодня утром, 11 ноября, в Новосибирске произошло ДТП с тремя машинами. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— На перекрёстке улиц Троллейной и 9-й Гвардейской дивизии, где не работает светофор, столкнулись минивэн, компактвэн Citroen C4 Picasso и седан Toyota Corona, — говорится в сообщении.

Пострадавших, по предварительным данным, нет

По данным канала, информации о пострадавших не поступало.

НГС запросил комментарий у городской Госавтоинспекции. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал, что жёсткое ДТП с фурами произошло на трассе под Новосибирском.

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Комментарии
9
Гость
36 минут
На этом перекрестке каждое утро не работает светофор, выехать с 9-й Гвардейской не возможно.
Гость
28 минут
Потому что там опять не работает светофор!!!! На прошлой неделе два дня не работал. Как только дождик или снег - светофор отключается. Выезжать с 9-й гвардейской - риск, т.к. с обеих сторон по три полосы, фонари эти желтые , еще и дождь со снегом. В этой аварии виновны в том числе ответственные за исправность светофоров в городе!
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