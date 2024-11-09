«Пытался быстро проскочить»: трамвай въехал в легковушку на Гусинобродском шоссе Новосибирска

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске столкнулись автомобиль и трамвай № 14, рассказал читатель НГС Евгений. ДТП произошло около 21:00.
— Я стоял на остановке «Гусинобродское шоссе», увидел, как автомобиль пытался быстро проскочить перед трамваем, но трамвай не успел остановиться, — рассказал очевидец.
По его словам, в ДТП никто не пострадал.
Судя по фото, ДТП произошло на пересечении улицы Доватора с Гусинобродским шоссе. Об аварии с трамваем написали и несколько пользователей 2ГИС.
— Сломался трамвай, стоит посредине путей, езжайте через Есенина, — написала сибирячка под ником Седа Асадова.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Трамвай перекрыл все пути, — отметила пользовательница Екатерина.
Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.
Ранее на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.