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Происшествия «Пытался быстро проскочить»: трамвай въехал в легковушку на Гусинобродском шоссе Новосибирска

«Пытался быстро проскочить»: трамвай въехал в легковушку на Гусинобродском шоссе Новосибирска

Из-за ДТП трамвай перекрыл проезд

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В аварии никто не пострадал

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске столкнулись автомобиль и трамвай № 14, рассказал читатель НГС Евгений. ДТП произошло около 21:00.

— Я стоял на остановке «Гусинобродское шоссе», увидел, как автомобиль пытался быстро проскочить перед трамваем, но трамвай не успел остановиться, — рассказал очевидец.

По его словам, в ДТП никто не пострадал.

Судя по фото, ДТП произошло на пересечении улицы Доватора с Гусинобродским шоссе. Об аварии с трамваем написали и несколько пользователей 2ГИС.

Движение в месте аварии не затруднено

— Сломался трамвай, стоит посредине путей, езжайте через Есенина, — написала сибирячка под ником Седа Асадова.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Трамвай перекрыл все пути, — отметила пользовательница Екатерина.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

Ранее на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

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ДТП Трамвай Легковушка МВД Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Оказывается, трамвай виноват! А, куда же "наездник" так скакал, надесь, к соответствующему его прыти наказанию в сооттветствии с УК РФ.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
1 минута
14 - последователь 13 трамвая?
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