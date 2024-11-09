Последствия ураганного ветра: на ОбьГЭСе дерево упало на припаркованные автомобили

В «Единую диспетчерскую службу города» местные жители не обращались Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» / Vk.com











В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС из-за сильного ветра на припаркованные машины во дворе упало дерево. Об этом сообщили очевидцы в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, дерево вывернуло с корнем на участке между домами №17 и 19 по улице Барьерная. Повредило ли оно машины — неизвестно. В комментариях пользователи отмечают, что в этом месте давно есть проблема с аварийными деревьями.

— В районе пешеходного перехода от дома 17 к 19 той же Барьерной совсем недавно гнилая ветка свесилась над тротуаром. Пешеходы идут по тротуару в этом месте пригнувшись, — рассказала подписчица Лариса.

В «Единой диспетчерской службе Новосибирска» редакции НГС ответили, что обращений по упавшему дереву не поступало.