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Происшествия Последствия ураганного ветра: на ОбьГЭСе дерево упало на припаркованные автомобили

Последствия ураганного ветра: на ОбьГЭСе дерево упало на припаркованные автомобили

Повредило ли оно машины — неизвестно

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19 комментариев

В «Единую диспетчерскую службу города» местные жители не обращались

В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС из-за сильного ветра на припаркованные машины во дворе упало дерево. Об этом сообщили очевидцы в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, дерево вывернуло с корнем на участке между домами №17 и 19 по улице Барьерная. Повредило ли оно машины — неизвестно. В комментариях пользователи отмечают, что в этом месте давно есть проблема с аварийными деревьями.

— В районе пешеходного перехода от дома 17 к 19 той же Барьерной совсем недавно гнилая ветка свесилась над тротуаром. Пешеходы идут по тротуару в этом месте пригнувшись, — рассказала подписчица Лариса.

В «Единой диспетчерской службе Новосибирска» редакции НГС ответили, что обращений по упавшему дереву не поступало.

Ранее МЧС предупредило жителей Новосибирской области о метелях и ураганном ветре до 22 м/с 10 ноября.

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Комментарии
19
Grape Reflection 🍇
32 минуты
🔸 Повстречал где Тюленя Горпортального -- щемани его без стеснения, помни, что разговор с предателями Родины предельно жёсткий и короткий 👊🤪
United States
21 минута
Как Курск целиком отдали - сразу начали все про отвлеченные темы писать: погода, мятость штанов трампа, латекс...что следующие? Лебедево Озёро онлайн трансляция?%)
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