Родители несколько дней не везли детей в больницу — история загадочного отравления под Тверью, от которого уже умер один ребенок

Что стало причиной отравления, пока неясно Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В городе Вышний Волочек под Тверью отравилась многодетная семья. Родители не спешили обращаться к врачам, а теперь потеряли одного из детей.

— В Вышнем Волочке у семьи, состоящей, в том числе из трех малолетних детей, появились признаки отравления. В ночь на 9 ноября родители и дети были доставлены в больницу, — сообщили в Telegram-канале краевого СК.

Однако плохо семье стало еще в четверг. Именно 7 ноября у детей проявились первые признаки отравления. В субботу, когда родители наконец приехали в больницу, у всех была высокая температура и рвота.

Повышенная температура тела и рвота являются классическими симптомами при отравлении. Также человек может испытывать тошноту, позывы в туалет, диарею, слабость, озноб, головокружение. Пульс при этом может повыситься, как и артериальное давление. Но точный диагноз в этом случае может поставить лишь врач, к которому стоит немедленно обратиться.

Состояние самого младшего ребенка, девочки двух лет, стремительно ухудшалось. Ее организм не справился, а врачи не смогли спасти. В живых остались ее родители, старший брат, 8 лет, и сестра, которой четыре. Местные СМИ сообщают, что мальчик вместе с мамой находятся в реанимации.

Пока неизвестно, что случилось в доме, где жила многодетная семья. Также непонятно, от чего все ее члены отравились, а один из детей умер. Следователи уже приехали на место, чтобы это выяснить.