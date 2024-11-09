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Происшествия Родители несколько дней не везли детей в больницу — история загадочного отравления под Тверью, от которого уже умер один ребенок

Родители несколько дней не везли детей в больницу — история загадочного отравления под Тверью, от которого уже умер один ребенок

Остальные члены семьи в больнице, мама с сыном — в реанимации

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5 комментариев

Что стало причиной отравления, пока неясно

В городе Вышний Волочек под Тверью отравилась многодетная семья. Родители не спешили обращаться к врачам, а теперь потеряли одного из детей.

— В Вышнем Волочке у семьи, состоящей, в том числе из трех малолетних детей, появились признаки отравления. В ночь на 9 ноября родители и дети были доставлены в больницу, — сообщили в Telegram-канале краевого СК.

Однако плохо семье стало еще в четверг. Именно 7 ноября у детей проявились первые признаки отравления. В субботу, когда родители наконец приехали в больницу, у всех была высокая температура и рвота.

Повышенная температура тела и рвота являются классическими симптомами при отравлении. Также человек может испытывать тошноту, позывы в туалет, диарею, слабость, озноб, головокружение. Пульс при этом может повыситься, как и артериальное давление. Но точный диагноз в этом случае может поставить лишь врач, к которому стоит немедленно обратиться.

Состояние самого младшего ребенка, девочки двух лет, стремительно ухудшалось. Ее организм не справился, а врачи не смогли спасти. В живых остались ее родители, старший брат, 8 лет, и сестра, которой четыре. Местные СМИ сообщают, что мальчик вместе с мамой находятся в реанимации.

Пока неизвестно, что случилось в доме, где жила многодетная семья. Также непонятно, от чего все ее члены отравились, а один из детей умер. Следователи уже приехали на место, чтобы это выяснить.

Примечательно, что это второе смертельное отравление многодетной семьи чуть больше чем за месяц. В середине сентября дети и их родители из Красноярского края попали в больницу после ужина пельменями, им стало плохо. Взрослых чудом удалось спасти, но четверо детей погибли один за другим. Сначала все думали на продукты питания, но оказалось, что они не при чем. Дети погибли, потому что дома распылили средство от насекомых. С его составом или технологией производства проблем не было. Родители просто недостаточно проветрили помещение.

ПО ТЕМЕ
Отравление Многодетная семья Тверская область Ребенок умер в больнице Причина Следователи
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Комментарии
5
Пионерская зорька
50 минут
а может не стоит такие средства продавать, от которых при плохом проветривании умирают?
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