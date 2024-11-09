«Напал на жену с ножом»: новосибирцы устроили громкую потасовку во дворе на Юности — видео конфликта

Утром в микрорайоне «Дивногорский» и у дома № 7 по улице Юности произошла громкая потасовка. Об этом рассказал очевидец в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам местного жителя, мужчина с ножом ходил по двору за своей женой. Разборки попали на видео.

— Чувак напал на жену с ножом и в машине стекло разбил, — сказал кто-то на улице.

После этого, как видно в ролике, несколько мужчин начали ловить нападавшего. Он же с криком пытался от них убежать. Судя по концовке видео, местные жители смогли его остановить. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

Утром в микрорайоне «Дивногорский» и у дома №7 по улице Юности произошла громкая потасовка. Об этом рассказал очевидец в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По словам местного жителя, мужчина с ножом ходил по двору за своей женой.

На опубликованном ролике видно, как несколько мужчин после недолгой погони поймали нападавшего, который с криком пытался от них убежать. Редакция НГС обратилась за комментарием в региональное МВД.