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Новосибирец во дворе напал на жену с ножом

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Происшествия «Напал на жену с ножом»: новосибирцы устроили громкую потасовку во дворе на Юности — видео конфликта

«Напал на жену с ножом»: новосибирцы устроили громкую потасовку во дворе на Юности — видео конфликта

Местные жители утверждают, что мужчина гонял по двору свою жену

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37 комментариев

По словам очевидцев, нападавшего поймали

Утром в микрорайоне «Дивногорский» и у дома № 7 по улице Юности произошла громкая потасовка. Об этом рассказал очевидец в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам местного жителя, мужчина с ножом ходил по двору за своей женой. Разборки попали на видео.

— Чувак напал на жену с ножом и в машине стекло разбил, — сказал кто-то на улице.

После этого, как видно в ролике, несколько мужчин начали ловить нападавшего. Он же с криком пытался от них убежать. Судя по концовке видео, местные жители смогли его остановить. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

Ранее в одном из дворов новосибирцы устроили разборки со стрельбой.

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Утром в микрорайоне «Дивногорский» и у дома №7 по улице Юности произошла громкая потасовка. Об этом рассказал очевидец в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По словам местного жителя, мужчина с ножом ходил по двору за своей женой.

На опубликованном ролике видно, как несколько мужчин после недолгой погони поймали нападавшего, который с криком пытался от них убежать. Редакция НГС обратилась за комментарием в региональное МВД.

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Потасовка Драка Напал с ножом МВД Новосибирск
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Комментарии
37
265889986
58 минут
Вот это и есть загадочная русская душа ,жить на полную катушку ,настоящие семейные ценности.
Yumare
49 минут
Какие страсти у людей кипят! Может, подогрели чем?
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