Тела мужчины и женщины нашли при разборе завалов после пожара в Новосибирской области

В Новосибирской области в Черепаново погибли мужчина и женщина. Их тела нашли после пожара. Возгорание произошло в частном доме.
— Через 5 минут после вызова пожарные были на месте: открытым огнем горели кровля и веранда частного дома. В течение 15 минут пожарные ликвидировали открытое горение, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В ходе разбора завалов пожарные обнаружили тела 54-летней женщины и 55-летнего мужчины. Причины и обстоятельства выясняет следственно-оперативной группы.
В Новосибирске сегодня, 9 ноября, загорелся барак на Серафимовича, 3. На пожаре работали сотрудники МЧС. По подсчетам местной жительницы, на месте работали четыре пожарных расчета.