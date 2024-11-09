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Тела мужчины и женщины нашли в сгоревшем доме

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Происшествия Тела мужчины и женщины нашли при разборе завалов после пожара в Новосибирской области

Тела мужчины и женщины нашли при разборе завалов после пожара в Новосибирской области

В пятницу в Черепаново сгорел частный дом

1 022
2 комментария

Два тела нашли после пожара

В Новосибирской области в Черепаново погибли мужчина и женщина. Их тела нашли после пожара. Возгорание произошло в частном доме.

— Через 5 минут после вызова пожарные были на месте: открытым огнем горели кровля и веранда частного дома. В течение 15 минут пожарные ликвидировали открытое горение, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В ходе разбора завалов пожарные обнаружили тела 54-летней женщины и 55-летнего мужчины. Причины и обстоятельства выясняет следственно-оперативной группы.

В Новосибирске сегодня, 9 ноября, загорелся барак на Серафимовича, 3. На пожаре работали сотрудники МЧС. По подсчетам местной жительницы, на месте работали четыре пожарных расчета.

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Пожар МЧС Черепаново Новосибирская область
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Комментарии
2
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
5 минут
Все там будем, от этого не уйти, другим больно будет.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
21 минута
Царство небесное
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