Кипяток бурлит посреди дороги: на Есенина по дорогам потекла горячая вода — тепло отключили

Над местами разрытия появляется пар Источник: читательница НГС











В Новосибирске на Есенина кипяток забил из асфальта. По словам читательница НГС Аллы, на Есенина 10/3 прорвало трубу. Кипяток со вчерашнего дня, 8 ноября, течет по улицам.

— Уже была у нас авария, есть разрытый участок. Раскопки стоят уже 2 недели, а вчера вечером прорвало трубу отопления. На 112 вчера около 18 часов была направлена заявка, реакции ноль, — рассказала Алла.

Алла утверждает, что на месте сейчас нет специалистов. А кипяток в это время бежит в подвалы домов, которые находятся рядом со зданием.

Кипяток бурлит Источник: читательница НГС

Как рассказала другая жительница Есенина Юлия, около недели место раскопок парило и вот вчера его прорвало. Отопления в домах со вчерашнего вечера нет.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СГК.