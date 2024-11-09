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Происшествия Кипяток бурлит посреди дороги: на Есенина по дорогам потекла горячая вода — тепло отключили

Кипяток бурлит посреди дороги: на Есенина по дорогам потекла горячая вода — тепло отключили

Парит на улице уже больше недели

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5 комментариев

Над местами разрытия появляется пар

В Новосибирске на Есенина кипяток забил из асфальта. По словам читательница НГС Аллы, на Есенина 10/3 прорвало трубу. Кипяток со вчерашнего дня, 8 ноября, течет по улицам.

— Уже была у нас авария, есть разрытый участок. Раскопки стоят уже 2 недели, а вчера вечером прорвало трубу отопления. На 112 вчера около 18 часов была направлена заявка, реакции ноль, — рассказала Алла.

Алла утверждает, что на месте сейчас нет специалистов. А кипяток в это время бежит в подвалы домов, которые находятся рядом со зданием.

Кипяток бурлит

Как рассказала другая жительница Есенина Юлия, около недели место раскопок парило и вот вчера его прорвало. Отопления в домах со вчерашнего вечера нет.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СГК.

На этой неделе в Новосибирске на улице Лескова, 15, горячая вода в очередной раз разлилась по дороге. Жители сообщили, что на этот раз тротуар и парковку не затопило.

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Новосибирск Кипяток Авария Есенина
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Комментарии
6
Гость
14 минут
толи еще будет,толи еще будет,ой-ой-ой.зима еще впереди.
Гость
6 минут
лена путина: всё мелочи. главное губернатор награду получил. а мы ждемс от трампа решения о снятии санкций и вот тоды будет фсё хорошо!
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