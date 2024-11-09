Огонь охватил всё здание: в Новосибирске во второй раз загорелся барак — видео с пожара

Огонь распространился на всё здание Источник: читательница НГС











В Новосибирске сегодня, 9 ноября, загорелся пожар на Серафимовича, 3. Об этом рассказала читательница НГС.

На пожаре работали сотрудники МЧС. По подсчетам местной жительницы, на месте работали четыре пожарных расчета. Судя по кадрам, огонь полностью охватил здание. В том числе второй этаж.

На месте работали пожарные Источник: читательница НГС

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» рассказали, что этот барак уже горел несколько лет назад.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.