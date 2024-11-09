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Происшествия Огонь охватил всё здание: в Новосибирске во второй раз загорелся барак — видео с пожара

Огонь охватил всё здание: в Новосибирске во второй раз загорелся барак — видео с пожара

Пожар начался ночью с пятницы на субботу

1 865
16 комментариев

Огонь распространился на всё здание

В Новосибирске сегодня, 9 ноября, загорелся пожар на Серафимовича, 3. Об этом рассказала читательница НГС.

На пожаре работали сотрудники МЧС. По подсчетам местной жительницы, на месте работали четыре пожарных расчета. Судя по кадрам, огонь полностью охватил здание. В том числе второй этаж.

На месте работали пожарные

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» рассказали, что этот барак уже горел несколько лет назад.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

В начале ноября в Кочковском районе Новосибирской области дотла сгорел жилой дом. Со слов местных жителей, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар за 15 минут.

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Комментарии
16
солдат
20 минут
Идёт расчистка территории под строительство ... кто купит эту землю, то и поджигатель ...
acs
12 минут
А люди в нем жили? или не жилой??
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