Огонь охватил всё здание: в Новосибирске во второй раз загорелся барак — видео с пожара

В Новосибирске сегодня, 9 ноября, загорелся пожар на Серафимовича, 3. Об этом рассказала читательница НГС.
На пожаре работали сотрудники МЧС. По подсчетам местной жительницы, на месте работали четыре пожарных расчета. Судя по кадрам, огонь полностью охватил здание. В том числе второй этаж.
В телеграм-канале «АСТ-54 Black» рассказали, что этот барак уже горел несколько лет назад.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.
В начале ноября в Кочковском районе Новосибирской области дотла сгорел жилой дом. Со слов местных жителей, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар за 15 минут.