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Происшествия Гигантские заторы и штормовой ветер: главные события 7 ноября в Новосибирске

Гигантские заторы и штормовой ветер: главные события 7 ноября в Новосибирске

5 новостей, которые заинтересовали читателей НГС

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3 комментария

7 ноября в городе усилился ветер

Ежедневно в Новосибирской области происходят десятки событий. Многие из них вызывают общественный интерес, но уследить за всем потоком информации занятому человеку практически невозможно. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые заинтересовали читателей НГС 7 ноября.

Новосибирск застрял в гигантских пробках

Крупные заторы собрались сразу в нескольких частях левого берега утром. К 07:30 ситуация на дорогах города оценивалась в пять баллов из десяти, сообщал 2ГИС. В частности, пробки образовались на улицах Большой, Станционной, проезде Энергетиков и других.

Штормовой ветер сорвал крышу со здания

Мощный порыв ветра сорвал крышу здания в Октябрьском районе. Инцидент произошел на улице Крамского.

По словам читательницы НГС, обломки задели припаркованные машины. Предположительно, повреждения получили два автомобиля.

Из-за урагана на Обском море поднялся шторм

Во время непогоды в Новосибирске на Обском море начался шторм. Сильный ветер поднял волны.

Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях. Судя по видео, брызги воды оказывались за барьерным ограждением. НГС в режиме онлайн рассказывал о том, что происходило в Новосибирске.

Ограждение сорвало у «дома-книжки» 

Строительное ограждение сорвало ветром в Заельцовском районе у дома по улице Дуси Ковальчук, известного как «дом-книжка». Очевидец сообщил, что могли пострадать люди.

Позже один пострадавший рассказал подробности ситуации.

— Это меня снесло ОСБ-плитой, — написал новосибирец. — В первый раз снесло листом, я встал, и тут второй раз: полетела вся конструкция ограждения в сборе. Прилетело в грудь и в голову, всё «поплыло».

Сибиряк сообщил, что спрятался за трамвайным ограждением и уже оттуда вызвал скорую помощь.

В Новосибирске прогнозируют похолодание до -8 градусов

7 ноября синоптики дали новый прогноз погоды в Новосибирске. Ночью 8 ноября возможны осадки и сильные порывы ветра. К субботе в городе может похолодать.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
3
Гость
1 час
В целом вы как друзья ? Я вот выпил чашечку экспрессо и рюмочку 25-летнего французского коньяка.
Гость
59 минут
А кто это там воет Бэрримор ?? Это байден ... ахахахахахахахахаааааа анекдот для коляныча
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