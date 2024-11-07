Перевернутые остановки и пробка из-за упавших деревьев: в Новосибирске разбушевался сильный ветер — кадры с улиц

Порывы ветра сносили остановки и другие конструкции Источник: «Анонимный Новосибирск», телеграм











В Новосибирске 7 ноября разбушевался сильный ветер. Из-за мощных порывов в городе переворачивались остановочные павильоны, падали деревья, а на Обском море поднялись волны. НГС собрал в одном материале кадры последствий непогоды.

Ветер усилился утром Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ветер усилился в городе утром, вместе с ним на Новосибирск обрушился снегопад. Порыв ветра снес ограждения на парковке на улице Новогодней.

Кроме павильона на Выборной, ветер снес остановку на «Речном вокзале» Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











Несколько остановок оказались перевернутыми. Сильный ветер также не выдержал торговый павильон на улице Выборной — он рухнул на машину. Об этом сообщал паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Из-за урагана на Обском море поднялись волны Источник: «Типичный Советский»/t.me

Из-за ветра на Обском море поднялся шторм. Иногда брызги воды выходили за барьерное ограждение, кадры опубликовали в телеграм-канале «Типичный Советский».

По данныи мэрии, на 16:00 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 21 обращение по последствиям ветра Источник: Анна Салангина/2ГИС











Во время непогоды на некоторых улицах Новосибирска собрались пробки. Так, затор образовался в Первомайском районе на улице Баганской — на дорогу упало дерево. Об этом заявили пользователи 2ГИС.

Инцидент произошел у дома по улице Дуси Ковальчук Источник: читатель НГС











7 ноября на площади Калинина мощный порыв ветра снес секцию строительного забора и фактически швырнул ее в прохожего. Пострадавший получил сильный ушиб — он рассказал о том, что произошло с ним возле «дома-книжки».

Последствия непогоды фиксировали в Академгородке Источник: Ботсад Новосибирск/t.me











Последствия непогоды также зафиксировали в ботаническом саду. В ЦСБС СО РАН уточнили, что из-за усиления ветра посещение, прогулки в ботаническом саду были запрещены.