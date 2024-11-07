Перевернутые остановки и пробка из-за упавших деревьев: в Новосибирске разбушевался сильный ветер — кадры с улиц

В Новосибирске 7 ноября разбушевался сильный ветер. Из-за мощных порывов в городе переворачивались остановочные павильоны, падали деревья, а на Обском море поднялись волны. НГС собрал в одном материале кадры последствий непогоды.
Ветер усилился в городе утром, вместе с ним на Новосибирск обрушился снегопад. Порыв ветра снес ограждения на парковке на улице Новогодней.
Несколько остановок оказались перевернутыми. Сильный ветер также не выдержал торговый павильон на улице Выборной — он рухнул на машину. Об этом сообщал паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
Из-за ветра на Обском море поднялся шторм. Иногда брызги воды выходили за барьерное ограждение, кадры опубликовали в телеграм-канале «Типичный Советский».
Во время непогоды на некоторых улицах Новосибирска собрались пробки. Так, затор образовался в Первомайском районе на улице Баганской — на дорогу упало дерево. Об этом заявили пользователи 2ГИС.
7 ноября на площади Калинина мощный порыв ветра снес секцию строительного забора и фактически швырнул ее в прохожего. Пострадавший получил сильный ушиб — он рассказал о том, что произошло с ним возле «дома-книжки».
Последствия непогоды также зафиксировали в ботаническом саду. В ЦСБС СО РАН уточнили, что из-за усиления ветра посещение, прогулки в ботаническом саду были запрещены.
Как сообщали синоптики, в Новосибирске ночью 8 ноября возможны осадки и сильные порывы ветра. К субботе в городе может похолодать.