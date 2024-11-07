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Происшествия Перевернутые остановки и пробка из-за упавших деревьев: в Новосибирске разбушевался сильный ветер — кадры с улиц

Перевернутые остановки и пробка из-за упавших деревьев: в Новосибирске разбушевался сильный ветер — кадры с улиц

В городе ждут ухудшение погоды

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11 комментариев

Порывы ветра сносили остановки и другие конструкции

В Новосибирске 7 ноября разбушевался сильный ветер. Из-за мощных порывов в городе переворачивались остановочные павильоны, падали деревья, а на Обском море поднялись волны. НГС собрал в одном материале кадры последствий непогоды.

Ветер усилился утром

Ветер усилился в городе утром, вместе с ним на Новосибирск обрушился снегопад. Порыв ветра снес ограждения на парковке на улице Новогодней.

Кроме павильона на Выборной, ветер снес остановку на «Речном вокзале»

Несколько остановок оказались перевернутыми. Сильный ветер также не выдержал торговый павильон на улице Выборной — он рухнул на машину. Об этом сообщал паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Из-за урагана на Обском море поднялись волны

Из-за ветра на Обском море поднялся шторм. Иногда брызги воды выходили за барьерное ограждение, кадры опубликовали в телеграм-канале «Типичный Советский».

По данныи мэрии, на 16:00 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 21 обращение по последствиям ветра

Во время непогоды на некоторых улицах Новосибирска собрались пробки. Так, затор образовался в Первомайском районе на улице Баганской — на дорогу упало дерево. Об этом заявили пользователи 2ГИС.

Инцидент произошел у дома по улице Дуси Ковальчук

7 ноября на площади Калинина мощный порыв ветра снес секцию строительного забора и фактически швырнул ее в прохожего. Пострадавший получил сильный ушиб — он рассказал о том, что произошло с ним возле «дома-книжки».

Последствия непогоды фиксировали в Академгородке

Последствия непогоды также зафиксировали в ботаническом саду. В ЦСБС СО РАН уточнили, что из-за усиления ветра посещение, прогулки в ботаническом саду были запрещены.

Как сообщали синоптики, в Новосибирске ночью 8 ноября возможны осадки и сильные порывы ветра. К субботе в городе может похолодать.

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Комментарии
11
17981167
25 минут
Новосибирские остановки самые. Ехнологичные в России. В них есть всё. Железные лавочки, которые накаляются на морозе. Прозрачные крыши, для укрытия от солнца. Щели для сквозняков. И даже аэродинамический козырек для планирования при порывах ветра.
С левого берега
44 минуты
Ну и кто из мэрии за это ответит?
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