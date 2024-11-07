«Повредил шквалистый ветер»: сотни домов остались без света на Первомайке — карта отключений

По данным мэрии, работы будут идти до 21:00 часов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 7 ноября в Новосибирске произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталось 431 здание в Первомайском районе, сообщается на муниципальном портале Новосибирска.

По данным сервиса, отключение произошло в 18:00 и продлится до 21:00 часов. Оно затронуло дома на улицах Первомайская, Кемеровская, Уральская и другие.

Отключение света также наблюдается в Заельцовском районе Источник: 051.novo-sibirsk.ru











При этом сайт «Мой Новосибирск» сообщает об аварийном отключении электроснабжения в 387 зданиях Первомайского района. В пресс-центре мэрии сообщили, что аварию на электросетях устраняют.

Отключение произошло в 18:00 часов Источник: map.novo-sibirsk.ru











— Шквалистый ветер повредил линии электросетей. Больше всего домов попали под аварийное отключение в Первомайском районе, — сказано в телеграм-канале мэрии.

Аварию устраняют бригады РЭС. Работы будут идти до 21:00 часов.