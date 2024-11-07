«Повредил шквалистый ветер»: сотни домов остались без света на Первомайке — карта отключений

Вечером 7 ноября в Новосибирске произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталось 431 здание в Первомайском районе, сообщается на муниципальном портале Новосибирска.
По данным сервиса, отключение произошло в 18:00 и продлится до 21:00 часов. Оно затронуло дома на улицах Первомайская, Кемеровская, Уральская и другие.
При этом сайт «Мой Новосибирск» сообщает об аварийном отключении электроснабжения в 387 зданиях Первомайского района. В пресс-центре мэрии сообщили, что аварию на электросетях устраняют.
— Шквалистый ветер повредил линии электросетей. Больше всего домов попали под аварийное отключение в Первомайском районе, — сказано в телеграм-канале мэрии.
Аварию устраняют бригады РЭС. Работы будут идти до 21:00 часов.
7 ноября в Новосибирске усилился ветер. О том, что происходит во время непогоды в городе, рассказываем в режиме онлайн.