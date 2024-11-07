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Происшествия «Повредил шквалистый ветер»: сотни домов остались без света на Первомайке — карта отключений

«Повредил шквалистый ветер»: сотни домов остались без света на Первомайке — карта отключений

Аварию устраняют бригады РЭС

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22 комментария

По данным мэрии, работы будут идти до 21:00 часов

Вечером 7 ноября в Новосибирске произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталось 431 здание в Первомайском районе, сообщается на муниципальном портале Новосибирска.

По данным сервиса, отключение произошло в 18:00 и продлится до 21:00 часов. Оно затронуло дома на улицах Первомайская, Кемеровская, Уральская и другие.

Отключение света также наблюдается в Заельцовском районе

При этом сайт «Мой Новосибирск» сообщает об аварийном отключении электроснабжения в 387 зданиях Первомайского района. В пресс-центре мэрии сообщили, что аварию на электросетях устраняют.

Отключение произошло в 18:00 часов

— Шквалистый ветер повредил линии электросетей. Больше всего домов попали под аварийное отключение в Первомайском районе, — сказано в телеграм-канале мэрии.

Аварию устраняют бригады РЭС. Работы будут идти до 21:00 часов.

7 ноября в Новосибирске усилился ветер. О том, что происходит во время непогоды в городе, рассказываем в режиме онлайн.

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Комментарии
23
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
19 минут
А что станет с Россией если придёт ураган, её некому будет восстановить. 😂🐑😂🐑😂
МАРГО
32 минуты
Вот, чего я опасаюсь весь сегодняшний день. Прикладываю все свои усилия и возможности чародейки, чтобы Заельцовский район остался со светом.🤞
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